空軍今日表示，花蓮基地1架F-16戰機，於訓練完畢，落地後檢查發現蒙皮2處擦傷，初判為空中機砲射擊時所發生，飛機其它系統並無異常。軍方官員表示，F-5戰機也曾發生過機砲射擊後，蒙皮擦傷情事。
據軍方官員研判，這批彈藥是國產，不排除是品質問題，很可能射擊時，因有彈藥的火藥填充不夠，致速度不一，有快有慢，後彈打中前彈，導致破片意外擦到機身；空軍進一步表示，針對此事件，刻正由專案小組對彈藥及機砲系統進行檢視調查，以確定肇因，排除故障，維護飛行安全。
空軍今日表示，花蓮基地1架F-16戰機，於訓練完畢，落地後檢查發現蒙皮2處擦傷，初判為空中機砲射擊時所發生，飛機其它系統並無異常。軍方官員表示，F-5戰機也曾發生過機砲射擊後，蒙皮擦傷情事。
據軍方官員研判，這批彈藥是國產，不排除是品質問題，很可能射擊時，因有彈藥的火藥填充不夠，致速度不一，有快有慢，後彈打中前彈，導致破片意外擦到機身；空軍進一步表示，針對此事件，刻正由專案小組對彈藥及機砲系統進行檢視調查，以確定肇因，排除故障，維護飛行安全。
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