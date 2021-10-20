債務纏身的大陸房產巨頭恒大集團20日晚間公告宣布，其向合生創展出售50.1％恒大物業的交易正式終止，中國恒大、恒大物業21日起在港股復牌交易。這也是繼稍早前越秀地產收購恒大資產未果後，再一起因廣東省政府介入而宣告破局的恒大出售資產案。

香港經濟日報報導，恒大集團表示，自12日從證券及期貨事務監察委員會以外的其他方所獲得的資訊，公司有理由相信受讓方未能符合對恒大物業股份做出全面要約收購的先決條件，決定於10月13日行使權利解除該收購協議。

報導稱，中國恒大、恒大物業、合生創展10月4日在港股盤前宣告停牌，當時傳出合生創展將接手恒大物業的消息，頗令市場振奮。恒大傳將以逾400億港元的價格，出售旗下優質資產恒大物業約51％股權，一旦交易獲得通過，恒大預估可藉此回收200億港元的「救命錢」，緩解財務燃眉之急。

未料，該起交易卻在19日傳出談判已經暫停，原因是交易並未獲得廣東省政府支持。值得關注的是，這並非廣東省政府首度傳出干預恒大出售資產，早前市場傳出恒大擬出售灣仔恒大中心給越秀地產，代價為17億美元，但消息人士15日透露，基於恒大財務狀況複雜，因此越秀放棄收購恒大中心。

另外，中國恒大20日晚間公告宣布，2021年9月份迄今，恒大集團達成合約銷售金額為人民幣（下同）36.5億元（包含向供應商及承包商出售物業單位抵扣款項），合約銷售面積40.5萬平方公尺。截至目前，恒大集團今年累計達成合約銷售金額4423.0億元，合約銷售面積5419.2萬平方公尺。

根據中國指數研究院10月初測算，對照恒大先前公布的8月份銷售數據，預估恒大9月份銷售額為170億元，銷售面積240萬平方公尺，兩項指標均為年內最低，分別月減55.36％、55.06％。但依照恒大公告，9月份銷售額與銷售面積顯然遠低於機構預測，更為恒大前景投下不可測的變數。