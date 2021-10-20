陸委會副主委邱垂正20日證實，大陸海貿會台北辦事處主任羅宏返台派駐申請獲專案核准，已於10月6日入境台灣。邱垂正表示，未來希望隨著疫情持續和緩，讓兩岸派駐單位恢復正常的人員輪調。
羅宏2020年1月返回大陸過年，卻因新冠疫情爆發遲遲未能來台派駐，至今已相隔一年九個月，近日傳出其已返台。邱垂正20日接受本報採訪時證實此一消息。
邱垂正強調，台灣目前仍是二級警戒，羅宏等大陸來台派駐人員入境仍要遵守我方的防疫規定，目前大陸人員來台派駐仍需視其需求以專案申請，通過才能來台派駐。
陸委會副主委邱垂正20日證實，大陸海貿會台北辦事處主任羅宏返台派駐申請獲專案核准，已於10月6日入境台灣。邱垂正表示，未來希望隨著疫情持續和緩，讓兩岸派駐單位恢復正常的人員輪調。
羅宏2020年1月返回大陸過年，卻因新冠疫情爆發遲遲未能來台派駐，至今已相隔一年九個月，近日傳出其已返台。邱垂正20日接受本報採訪時證實此一消息。
邱垂正強調，台灣目前仍是二級警戒，羅宏等大陸來台派駐人員入境仍要遵守我方的防疫規定，目前大陸人員來台派駐仍需視其需求以專案申請，通過才能來台派駐。
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