重量級拳王小路易茲(左)因體重過重，出拳節奏受影響。（美聯社資料照）

職業拳擊四大聯盟歷來最大隻的拳王是俄羅斯的瓦留埃夫(Nikolai Valuev)，身高213公分，體重317又四分之三磅（144.1公斤）。瓦留埃夫這麼重主要是因為骨架太大了，他的身體線條並不肥胖，但也不是健美先生那一型的。

史上最胖的拳王應該是小路易茲(Andy Ruiz Jr.)，他打敗喬雪(Anthony Joshua)摘冠的時候重達268.5磅（128.6公斤），同時他的身高才188公分。即使以重量級拳手的角度來看，小路易茲也實在太胖，他2019年挑戰拳王喬雪時還被拳迷揶揄「上擂台繞個幾圈就會心臟病發」。小路易茲上場時果然很快被打倒，但他又像沒事一樣爬起來，最後TKO打倒了精壯的喬雪，震撼職業拳壇。

現代職業拳擊的重量級規定是200磅以上（90.7公斤），WBC則是訂在224磅以上（101.6公斤）。19世紀時的重量級拳手大多在170磅（77.1公斤），可見現代拳手比古代強壯得多。

很難說小路易茲的體重帶給他多少優勢，他在拳王重賽時增重15磅，卻被喬雪打得落花流水，只當了幾個月的重量級拳王。小路易茲認為體重增加的負擔太大了，讓他連組合拳都打不出來。

以現代的營養和訓練方式，除非是身材非常高大的人，體重都還是有一個理想的範圍。重量級的特點就是沒有設置體重上限，但拳手通常不會一直增重下去，100公斤左右的重量級拳手就能有足夠強大的拳頭力量，因此小路易茲這類的胖哥並不常見。目前的WBC重量級拳王泰森福瑞(Tyson Fury)是個巨漢，身高206公分，體重273磅（123.8 kg），比一百多年前的大部分重量級拳手多出100磅。