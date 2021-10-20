《極島冒險2》這回在台東太麻里鄉金崙村拍攝。（混血娛樂提供）

本土天王玖壹壹的實境節目《極島冒險2》將於本周上檔，這回拍攝地點落腳在台東太麻里鄉金崙村，雖然是一個不大的部落，卻是這塊土地的倒影，3人經營起一間「極島大飯店」透過與入住客人的互動，體驗與原鄉共同的心理連結，所有營收捐贈給台東太麻里鄉金崙社區發展協會，由玖壹壹委託在當地相處15天14夜的在地好友們，以固定時間外送給獨居老人便當。

首集中，3人為尋找目的地民宿線索，絞盡腦汁猜測任何可能的方向，洋蔥僅靠著聽過1次的原住民古調，就得哼唱到處問人，民眾們則是聽了滿臉狐疑無法解惑；春風則是成了孩子王，靠著在地眾多孩子們的引領指路下，率先搶得頭香來到大旅店報到；而健志拿到的是一把刀，他則搞笑推判：「是要割包皮的嗎？」引發眾人大笑，最後在理髮廳裏翻箱倒櫃才獲得最終線索順利抵達。

團員們默契十足，各司其職認領工作責任，春風化身成房務總管：房間預訂接待客人、打掃清潔、鋪床單、補備品等；洋蔥化身成總主廚：打理住客早餐，晚上化身極島餐酒館的風味餐主廚；健志化身吧台總管與公關擔當，與客人社交搏感情；最重要的成員愛犬「阿弟」，極島冒險由玖壹壹加上浪浪阿弟在去年蘭嶼開啟了第1季，阿弟已被洋蔥飼養1年，依舊是這次極島大飯店的門面擔當。

玖壹壹更在地頭蛇小戴老闆的介紹帶領下認識民宿環境，既然要在金崙Long stay，玖壹壹以禮相待，首日便前往當地商店採購青草茶等禮品要去跟部落頭目拜碼頭，現場學起謝謝、你好等排灣族的語言，彼此熱絡情感，更希望藉由3人把文化給傳承推廣出去；這趟冒險之旅更讓玖壹壹有了創作靈感，寫下這次節目的片尾曲＜嘎勒阿勒＞，量身打造的新歌也在節目播出首次曝光，希望能夠這首作品讓更多人透過音樂共同感受台東原鄉的美好。

而這次極島冒險2也擴大與觀眾的互動感，與UP直播合作，首次在真人實境秀上開啟互動模式，每1集都邀請觀眾一起預測節目走向，預測成功者都有機會週週被抽出Air Pods pro，最終還會送出最大獎三陽機車。《極島冒險2》從22日起，每周五於網路平台在遠傳friDay影音中午12點首播，電視版可在衛視中文台晚10點、台視晚11點收看。