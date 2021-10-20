廣受低年齡層歡迎的知名YouTuber小玉(朱玉宸)，因販售「換臉A片」遭警方逮捕，震撼社會，未料似乎還是有不少粉絲力挺。一名女網友就表示，小玉被捕後，自己的小學生妹妹竟然創群組力挺，還稱「人都會犯錯」，讓網嘆台灣小孩沒救了。

女網友在《Dcard》PO文「妹妹一直看小玉影片」，表示小玉出事被捕後，妹妹依舊不離不棄，持續複習小玉的影片，還創了個小玉群組，拉了一堆粉絲進來，在群組內高喊「永遠支持小玉」。

原PO說，她看了一下群組內的訊息，覺得有夠好笑，因為裡面的粉絲全都力挺小玉到底，更稱每個人都會犯錯，不用太苛責小玉，妹妹甚至看小玉影片還能看到流淚。

原PO傻眼問「該怎麼把我妹打醒」，不少人紛紛留言：「希望這是幻想文，不然台灣小孩真的沒救了」、「哇，是鋼鐵玉粉」、「腦袋有問題嗎」、「把妳妹行為全部錄下來，等到她成年那天放給她看」、「小學生不意外」、「連小學生都學會人都會犯錯這句話了...」、「難怪現在小孩早熟，網路發達，資訊豐富」、「該斷絕姐妹關係了」，也有網友緩頰：「小學生還好啦，隨著年齡長大，自然就會清醒了」、「你各位都沒當過小學生嗎」。