美國當局預料幾週後將批准孩童施打輝瑞COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，白宮今天說明接種計畫時表示，5至11歲孩童很快就能在小兒科診所、地方藥局甚至是學校施打。

美聯社報導，聯邦監管單位未來兩週將召開會議，評估對孩童施打疫苗的優點。此前相關單位已耗費許久時間研究，以確保疫苗的安全性。

預料美國疾病管制暨預防中心（CDC）11月2日、3日召開諮詢會議後，將正式批准對孩童接種疫苗。在那之後幾個小時內，疫苗就會連同供孩童使用的較小針頭，開始大規模送到全美各地施打處，並在幾天內準備好打進孩童手臂。

拜登政府指出，這次對學齡孩童的全國接種計畫不會重現10個月前美國開打疫苗的窘境。當時疫苗稀少與量能問題，讓許多美國人得苦苦等候。

白宮官員表示，現在美國已有充足輝瑞（Pfizer）疫苗，可以替很快就有資格的約2800萬名孩童接種，當局數個月來戮力確保一旦核准就能大規模送出疫苗。

白宮說，超過2萬5000名小兒科醫師與基礎醫療提供者已簽署參與對孩童施打COVID-19疫苗的計畫，另有數以萬計的零售藥局已在替成人接種疫苗。聯邦緊急事故管理總署（FEMA）也將資助和支援數百家校園和社區診所，加快接種行動。

白宮也準備加強針對父母和孩童的疫苗安全教育計畫，讓他們知道打疫苗並不麻煩。政府相信，如同成人接種計畫，由教育人員、醫師、社區領袖等信任度高的人傳遞訊息，將會是鼓勵接種的關鍵。

儘管比起長者，孩童染疫出現嚴重副作用的風險較低，但確實曾發生嚴重案例。官員指出，接種疫苗能大幅降低風險，同時減少傳染力較強的Delta變異株在社區傳播，有利國家從疫情中復甦。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1101020