疫情升溫 俄總統批准停班一週 22:302021/10/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情升溫下，蒲亭批准在10月底至11月初停止上班一週的政府提案。（圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天批准在10月底至11月初停止上班一週的政府提案，以對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情攀升的病例和病歿人數。 蒲亭和政府官員舉行視訊會議時指示，10月30日至11月7日的停班時間可以視地區提早或延後。 俄羅斯各地當局相繼採取行動阻止病毒蔓延，反映了在國內民眾普遍不願意接種國產衛星-V疫苗（Sputnik V）的情況下，加強遏制疫情日益急迫。 2035 E-Mobility Taiwan國際智慧移動展 台灣首登場 上海旅行團疫情延燒 波及7省市 #蒲亭 #停班 #一週 #11月 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 受疫情影響停辦1年 金門兩岸書展10／22登場 14:402021/10/20 生活 IMF下修亞洲2021年經濟成長預測 21:322021/10/20 財經 藏壽司加速展店 衝刺業績 04:102021/10/20 證券．權證 景氣復甦！兆豐9月緩繳案件月減高達9成 18:292021/10/20 財經 拚2050淨零排放 全球每年脫碳率須提升5倍 14:192021/10/20 財經 疫情趨緩購屋客湧現 全台房市「滿血復活」 13:322021/10/20 財經 網家戰雙11 辦演唱會拱業績 04:102021/10/20 產業．科技 高雄長庚AI智能輸入系統 口述輸入病歷更方便 16:582021/10/20 健康 房市滿血復活 Q3建案看屋來人大增一倍 10:182021/10/20 財經 花旗：通膨有消退跡象 2022Q4美國升息時點 15:122021/10/20 財經 蒲丁親密盟友遭FBI突擊 俄富豪華盛頓和紐約豪宅被搜索 07:122021/10/20 國際 國際熱門新聞 搭上地獄列車 女子在火車上遭到強暴 乘客忙錄影無人相助 - 國際 Facebook傳下周改名再出發 外媒分析兩大原因 - 國際 陸俄艦隊穿越津輕海峽 日本反應為何這麼大？ - 國際 被點名成「阿富汗第二」 這國防長大怒反嗆 - 國際 鱷魚吃掉8歲女童 同伴看傻：嘴巴裡有一顆頭 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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