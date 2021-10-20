俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天批准在10月底至11月初停止上班一週的政府提案，以對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情攀升的病例和病歿人數。

蒲亭和政府官員舉行視訊會議時指示，10月30日至11月7日的停班時間可以視地區提早或延後。

俄羅斯各地當局相繼採取行動阻止病毒蔓延，反映了在國內民眾普遍不願意接種國產衛星-V疫苗（Sputnik V）的情況下，加強遏制疫情日益急迫。