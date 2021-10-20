台灣基進立委陳柏惟罷免案投票將在本周六(23日)登場，身兼民進黨黨主席的蔡英文總統今(20日)在中常會中表示，投票日就快到了，也請大家繼續關心，應該要用更成熟的姿態來面對，冷靜地做出選擇，不要讓認真的人孤單。此事在PTT上引發網友熱議，並引來一片噓聲，不少網友都對蔡英文的言論感到十分傻眼。

蔡英文今在中常會中指出，這周六就是台中第二選區立委罷免案的投票日，許多同志都到台中，為友黨的陳柏惟加油打氣。她還表示，「柏惟在近來的苦行中說，初心應該就是為民眾服務，然後跟民眾在一起」，也請大家用更成熟姿態面對。

此事也在PTT上引發網友熱議，「不要對孤單的人認真」、「送他回老家，別讓他孤單」、「整天躲中常會搞選舉的總統」、「妳認真的定義是當網紅嗎」、「認真挺萊豬反疫苗」、「那就送他回高雄」、「不罷掉，社會沒正義」。

有些網友則表示，「陳柏惟比城中城大火、挖眼、虐童還重要喔？」、「那就送其他支持萊豬反國際疫苗的民進黨立委一起下去陪陳柏惟呀」、「台灣人民的命不如陳柏惟重要」、「2024讓塔綠班下台陪陳柏惟，就不孤單了、「陳柏惟直接加民進黨啦」、「放心，蔡主席，我們一定幫妳實現願望，2024年一定讓民進黨全黨下台去陪陳柏惟，讓你們都不孤單」。