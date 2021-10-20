國發會主委龔明鑫率領中東歐三國經貿投資考察團今啟程，搭乘晚間專機前往，依序在斯洛伐克、捷克及立陶宛進行為期9天的訪問，訂於10月30日返國；這個訪團成員達66人，期盼藉由實地訪問考察、相關交流洽談，進一步結合台灣與中東歐國家的經貿產業優勢，替我國在後疫情時代找合作機會，打造中東歐國家互惠連結、堅韌強健的供應鏈。

這次訪團是由我國發會、外交部、經濟部、科技部一起規劃，團員除了有跨部會的政府官員外，還有我國創新的研究機構、公協會與產業代表，包括資通訊、精密機械、智慧城市、金融與新創科技等產業。

由於我國廠商在斯洛伐克、捷克有長久經營，為我前進歐洲市場的重要據點，而立陶宛與我國即將相互設處，彼此互補的產業優勢具有極大合作空間，加上近來台灣與中東歐國家的關係持續深化，不但各領域的合作日趨密切，這次中東歐國家也捐贈我國疫苗，有助雙邊持續拓展合作。

中東歐三國經貿投資考察團將於明日至23日停留在斯洛伐克，23日至26日在捷克，26日至29日在立陶宛，訪問期間將與當地相關部門及產業代表及廠商就經貿投資商機、產業媒合與對接、供應鏈合作等進行深度交流與對談，以期開拓中東歐具有龐大商機的新藍海，持續強化我國廠商的全球經貿佈局。