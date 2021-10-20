1名人妻在網路上崩潰公開她所親眼目睹的離譜畫面，竟是「丈夫在家中吸婆婆的乳房」，她說因為公公過世得早，丈夫與婆婆感情緊密，某天她提早下班竟發現丈夫倒在婆婆懷裡吸著乳房，而婆婆還露出享受表情與小聲呻吟，丈夫當下急忙起身解釋這是他的「紓壓方式」，讓該人妻完全不能接受。

該名人妻在「爆料公社APP匿名公社」發文表示，她與丈夫結婚3年，因為公公過世得早，丈夫與婆婆感情因此感情相當緊密，對方2人有些親暱舉動她也沒太放在心上，直到某次她提早回家，竟發現「我老公居然躺在婆婆懷裡吸著婆婆乳房！我整個人愣在原地、腦筋一片空白，那瞬間我看到婆婆是露出享受表情並小聲呻吟著」。

1名人妻在網路上崩潰公開她所親眼目睹的離譜畫面，竟是「丈夫在家中吸婆婆的乳房」。（翻攝自「爆料公社APP匿名公社」）

該人妻說，當下丈夫與婆婆看到她也瞬間傻住，丈夫連忙起身解釋這是在「紓壓」，丈夫解釋一直以來只要壓力大，都是靠此舉「釋放壓力」，但她根本聽不下去，馬上轉身離開家裡，「我現在躲在公寓頂樓一邊發抖一邊打這篇文」，她說自己不敢跟親友們說，直言「我還要臉，但是我沒辦法接受這種事，太噁心了」。

其他網友看到文章後留言表示，「什麼鬼阿太噁心了無法接受」、「不要亂來啊，看家人有沒有人比較信任的」、「紓解壓力不會去吃你的喔」、「SOD都是真的」，不過也有網友質疑文章真實性，「是看太多色情片了嗎？幻想情節到生活中」、「發生這種事你還有心情發文？應該直接回到家中討論離婚吧」。