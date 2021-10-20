網紅陳沂和女星雞排妹（鄭家純）有私人恩怨，今年5月兩人才在直播中互槓，結果雞排妹亮出陳沂手機前4碼，並在臉書曝光一張網頁色調編碼的截圖，等同公開全部的電話號碼，讓陳沂接到上百通無聲電話騷擾，憤而提告雞排妹涉嫌侵害個資。昨（19日）開庭但雞排妹未現身，陳沂氣得在臉書開酸，雞排妹則PO文回：「無心應戰」。

陳沂19日出席告雞排妹案件開庭，不改大砲性格酸對方「請假不敢來」同時透露在檢察官面前重新陳述案發經過，內心癒合的傷疤彷彿再度被剝開，重新感到電話被公開的恐懼與不安，「很多人說我故作堅強，是的，我是！身為一個受害者，我不能阻擋這世界滿滿的惡意，我能做的，就是保全證據，訴諸正當合理的司法管道讓正義被伸張，而不是開記者會無憑無據的公審。」

接著，陳沂再發一篇文嗆雞排妹，「身為個資被侵害的受害人，我搜集並保全證據，用正當司法管道提告，卻被加害人Tag黑菊姊鄭家純說我苦苦相逼。」她不認為自己勇敢站出來求助司法是錯誤，酸溜溜地說難道受害者只能開記者會放飛機杯控訴結果還拿不出證據，火藥味十足。

不過，雞排妹似乎不想跟著起舞，今（20日）晚間在臉書沒好氣地回應：「10/23週六，玩了半年的遊戲進新一季要開荒，對阿純來說非常重要，敬請各路敵軍要戰、要蹭、要新聞，下週三過後再來。為了週末能專心開荒，這幾天密集忙碌處理公事，無心應戰，感恩。」文末再強調：「啊如果硬要選我開荒時來煩，會真的生氣。」隨文附的照片中，雞排妹穿著黑色細肩帶衣服，邪惡視角拍攝傲人D胸，並將一隻貓咪擁入懷中。