本月13日一位美國女子在火車上遭到陌生人強暴，同車廂還有10多人在場，但竟然沒有人打電話報警。警方在事後表示，如果事件發生當下有人隨即報警，或許還有機會阻止憾事發生。

根據美國媒體報導，在本月13日，一名女子在下班後先到酒吧小酌，之後搭乘9:15的賓州交通地鐵（SEPTA）的市場-法蘭福線（MFL）返家。她上車後隨意找了座位坐下，幾分鐘之後犯人Fiston Ngoy走到她身邊坐下，接著就開始對她毛手毛腳。該女子抵抗後，竟然讓犯人惱羞成怒，直接抓住她的胸部，試圖侵犯。

警方事後透過監視器畫面發現，過程中女子都在奮力抵抗，無奈力氣敵不過對方，竟然就在火車上當眾遭到性侵，且過程長達6~8分鐘。同車廂中還有10名以上乘客，但都沒有人打電話報警、也無人伸出援手試圖阻止。

事件最後是由剛下班的賓州交通地鐵局（SEPTA）員工報的警，警方獲報後立即出動處理，在69街轉運中心（69th Street Transportation Center）逮捕犯人，並隨即將被害人送往醫院。

負責調查本起事件的賓州上達比（Upper Darby）警局主管Timothy Bernhardt指出「我對於車廂內沒有人對這個女性提供任何幫助感到震驚！當時在車廂內的人都應該對著鏡子好好問自己，為什麼當時沒有出手相助，或是為何當時什麼都沒做？」

Bernhardt接續表示，被害人跟犯人素未謀面。而她也是很堅強的女性，為警方提供了大量的資訊。他透露目前受害者已在康復中，並期待她能走出陰影。

犯人Fiston Ngoy現年35歲。他素行不良、無家可歸，當前已經被德拉瓦郡（Delaware County）法院以性侵、傷害等多項罪名起訴。現被關押在德拉瓦郡監獄，保釋金要美金18萬，截至周日為止都仍沒有代表律師。

另有報導引述SEPTA局長Thomas Nestel III的說法指出，他希望民眾未來如果發現類似事件，要立即打電話報警。他們盤查過監視器畫面時，還想找找是否當時有人正在打電話報案，但是可惜並沒有。只看見有乘客舉起手機來錄影或是拍照。

Bernhardt指出，調查人員有收到一些乘客提供案發當下所拍攝影片，但警方還沒有收到相關報告。據了解列車上的監視影像並沒有錄製聲音，但透過畫面可以明顯看見當時乘客明明就有機會可以干預。Bernhardt補充說明，若是明明可進行干預，但是旁觀者只是錄下了當時事件發生的影片，很可能會有刑事上的責任。

Bernhardt指出，賓州並沒有良好的「好撒瑪利亞人法」，也就是對自願向傷者、病人提供救助時，救助者可免除法律責任的法律。而他目前也不想推測事件旁觀者可能會遭遇那些指控，不過他認為很難向當時在場但沒有進行干預者提出指控。

邁阿密大學犯罪學者Alexis Piquero指出，一些案件的目擊者不願意在當下提供幫助的原因有很多，其中包含擔憂可能來自加害者的報復，或是認為其他人會介入幫助等等。他指出「作為一個群體，我們對彼此有責任，而不能只是依賴警察，而是人們必須要互相依靠。」

而若是人們期待別人會出手幫忙，是因為人們想要洗手表明自己無辜，免去自己的責任。Piquero表示「我們需要的一個世界是，當人們看見有人被毆打時，會有人做出正確的事情。」

SEPTA方面表示，它們期待有這件事情會讓更多人知道，並且在未來若是在看見類似事件，會有人願意出手阻止。

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