航空業的碳排放佔到2%，這促使科學家們持續研究環保的航空油。美國喬治亞州立大學(University of Georgia)的研究人員找到一種非食用的芥子植物油，它提煉的環保燃料，能夠將飛機的碳排放量減少68%。

有趣的工程(Interesting Engineering)報導，從植物提煉的燃料油，也稱為生質油；以往總把研究眼光放在食用油上，比如玉米油、大豆油、葵花子油，但是這些是糧食作物，拿來做為燃料必然是糧食浪費，因此新的研究方向是尋找非食用油。

伊索比亞油菜與它的種子。(圖/喬治亞大學)

喬治亞大學找到他們要的，一種十字花科的伊索比亞油菜(Brassica carinata)非常理想，它屬於蕓苔屬，又俗稱伊索比亞芥菜(Ethiopian mustard)，它的葉子可食，是一種蔬菜，而種籽可以榨油。然而它的油並不適合食用，卻是不錯的航空燃料替代品。

勞斯萊斯公司(Rolls-Royce)拿伊索比亞芥菜油做實驗，以百分之百的濃渡做為商用噴射引擎的燃料，結果發現減碳效果不錯，引擎沒有不良影響，碳排放量僅是航空汽油的1/3。

美國拜登總統剛剛提出航空業降碳目標，希望到2030年時，航空業的碳排放量減少 20%，到2050年實現淨零排放。既然目標已定，接下來就是做法了。

研究團隊主持人，喬治亞大學副教授普伊特‧道維迪( Puneet Dwivedi)說：「油菜是不錯的固氮植物，可以在休耕時種植，這就不會影響糧食農作的生產，這就是農產、航空業，以及最重要的氣候變化帶來多贏結果。」