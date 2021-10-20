民進黨中評會本月5日列出7大罪狀，開除《美麗島電子報》董事長吳子嘉的黨籍，此外，民進黨台中立委黃國書也被爆出曾是線民，被外界解讀是黨內鬥爭。對此，吳子嘉20日在直播節目中表示，大家要清楚了解到，這是有因果關係的，黨內派系這一切鬥爭，都是發生在朱立倫當選國民黨主席後，其實是有原因的。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉、宅神 朱學恒。(圖/翻攝自 朱學恒臉書直播)

吳子嘉20日上宅神朱學恒臉書直播節目，談及民進黨近期黨內鬥爭頻傳原因，他認為，這一連串的事件都是發生在朱立倫勝選之後，原因是因為朱立倫將可能參選2024年的總統大選，因此，民進黨目前的設定，就是讓實力最強的新北市長侯友宜出不來，逼他明年承諾做好做滿，讓朱立倫出來，因為明年朱立倫若勝選，一定會連任黨主席，而朱立倫連任黨主席後，一定會出來選總統。

朱學恒的阿宅萬事通事務所Youtube頻道

吳子嘉分析，若民進黨在2024年若派出現任桃園市長鄭文燦對決朱立倫，那鄭就有一定的勝算比例，而朱也是民進黨最喜歡的對手，在相對會勝選的前提條件下，民進黨內部的鬥爭就開始了。

吳子嘉強調，民進黨內這一連串的動作，大家要搞清楚因果關係，因為要選舉的人會判斷，朱立倫出來的機率高，因此黨內派系的衝突、大動作，就會從朱立倫勝選黨主席後為基礎開始鋪排，大家也可以仔細觀察，「在朱立倫當選黨主席前，民進黨有那麼多鳥事嗎？」。

朱學恒問吳子嘉，「所以民進黨內有想選的人，只要解決眼前黨內初選，成為候選人，2022~2024這段時間不出問題，就等於勝選了？」吳子嘉說，對，只要初選解決掉，大選就穩操勝券了，這是很簡單粗暴的邏輯。