基隆市前議員韓良圻涉嫌收受工程賄款、詐領助理費，其大兒子韓東叡、小兒子現任議員韓世昱也捲入其中。今晚檢方複訊後，韓良圻、韓東叡均遭檢方聲押禁見，韓世昱則30萬元交保，讓外界相當震驚。

據了解，韓良圻涉嫌於任職議員時，以年約40歲簡姓、楊姓友人為人頭，詐領多筆助理費，他與大兒子、小兒子韓世昱也疑似藉工程收受賄款，不法所得近千萬元。檢方昨上午指揮調查局北機站、基隆站持搜索票，搜索其服務處、住家等5處地點，將涉案5人帶回偵訊。

韓良圻、韓世昱、韓東叡3人接受調查時，皆否認犯行。韓良圻約晚上8點40分從市調站被送到地檢署，一下車就用外套將臉蓋住，面對媒體詢問，他僅回答自己是來澄清。檢方複訊後，以涉嫌重罪、有串證之虞，向法院聲押禁見。

韓良圻於1998年開始，連任5屆議員，自2005年開始，連續3次以全市最高票當選，基層服務扎實，備受市民認同，直到2018年將衣缽傳給兒子韓世昱。不過，韓良圻雖退位，仍會在韓世昱身邊輔佐，許多會勘、會議、餐敘都能看到他的身影。這次捲入風波，令外界相當震驚。