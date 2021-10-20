台灣過去戒嚴時期的所謂情治機關的「線民」在近日屢屢爆出竟然是民進黨的政治人物，包括台中立委黃國書以及民進黨創黨主席江鵬堅都被指控曾經擔任線民。前民進黨立委陳婉真更在臉書指出，別以為抓耙仔一定面目猙獰，他們也可能化身成為性感女神。

陳婉真表示，一位當年黨外大將的女友就是在枕頭下暗藏錄音機，把所有的枕邊細語全都錄，當然談話內容她也會導引，以取得第一手的黨外機密。

陳婉真披露，有人曾警告過那位黨外朋友，他覺得無所謂，因為他認為寧可讓對方知道一些事，也算是一種自我保衛的手法。

陳婉真指出，那位黨外朋友被捕後，訊問的人有沒有出示錄音帶，沒有問他。但他很多情，出獄後又和對方取得聯繫，兩人感情維繫很久，只是抓耙仔終究是抓耙仔，他最後人財兩失，讓人不勝唏噓。

陳婉真強調，別以為抓耙仔一定面目猙獰，他們也可能化身成為性感女神，自甘成為反對者的小三，藉機混入黨外圈中取得第一手的資料上報。