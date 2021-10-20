38歲女星林依晨懷孕臨盆倒數，老公林于超也特地自美國返台，陪伴愛妻迎接新生命的到來，小倆口動向格外令人關注。然而林于超繼今(20日)下午被週刊直擊出入北市知名婦產科月子中心，稍早又傳出老婆林依晨其實已在昨日生下一名可愛天秤座寶寶。稍早她的經紀人也向媒體證實喜訊，透露林依晨生下一名天秤座女娃兒。

本月29號是林依晨的39歲生日，她也在生日前夕與老公林于超獲得最棒的禮物。稍早有週刊報導，林依晨昨晚已悄悄生下一名可愛的天秤座寶寶，讓升格當新手爸媽的小倆口開心不已。稍早林依晨經紀公司也回應媒體證實了這個好消息，「謝謝大家的關心與祝福，依晨的確已於日前自然產下一天秤座女娃兒，母女均安，目前好好休養中。」

根據週刊王報導，本週就是預產期的林依晨，已在昨日悄悄卸貨產下寶寶，同時週刊更拍到林于超昨日現身月子中心外的模樣，只見林于超手上拿著一杯咖啡，眉頭微微皺起，懷著緊張心情迎接新成員到來。

擁有政大韓文系高學歷的林依晨，出道多年不僅演技獲金鐘獎肯定，她善良又溫暖的個性更是讓她在演藝圈內人緣極佳，備受觀眾喜愛與支持。早前林依晨親自PO文證實懷孕喜訊，也相當有她個人風格，表示連她自己都不知道寶寶性別，也希望大家和她一起期待、別破壞驚喜，因為無論是男是女都值得被愛。