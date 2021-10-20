國泰金控公布最新10月國民經濟信心調查，由於振興五倍券上路近2個星期，時事題特別針對民眾對五倍券的意願及用途做調查，有57％的民眾傾向在「今年底前」使用五倍券；4成計畫用於日常雜貨，是民眾表態比例最高的用途。

行政院推出「振興五倍券」措施，國泰金這次調查與去年7月調查的振興三倍券比較，調查結果顯示，39.3％的民眾傾向將五倍券用在日常雜貨，較上次調查減少3.1個百分點；26.4％的民眾會在百貨商場消費，較上次調查增加2.2個百分點；11.3％的民眾將花在旅遊住宿，較上次調查減少3.3個百分點；9.9％的民眾則會用在餐廳飲料，較上次調查增加3.6個百分點，

整體而言，民眾在百貨商場與餐廳飲料等使用五倍券的意願，相較於三倍券是呈現增加；大葉髙島屋觀察，自紙本五倍券啟用後，首5日回收金額較去年同期三倍券成長4倍，帶動全館買氣較去年微幅成長約3％，其中，五倍券使用前3名的業種，分別為餐飲，其次為運動用品、化妝品。

新光三越分析，由於這次五倍券的發放總面額為每人5千元，比去年的3千元足足多了2千元，10月適逢百貨週年慶，後續緊接雙11、年終折扣等購物旺季，通路為了吸引顧客回流、挽回第二季、第三季因疫情流失的業績，最好的優惠一定在10月搶先端上，這也印證了近6成民眾年底前用完五倍券的調查結果。

值得留意的是，油價、原物料上漲，已對民眾生活形成壓力；國泰金10月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對今年平均通膨預期值為2.07％，略高於9月調查的2.05％；高達78％受訪民眾預期，未來半年物價水準會上漲。