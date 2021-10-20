屏東東港黑手師傅林佳鴻親手打造的等比例小王船，不僅乘載兒子對父親的思念，也記錄下老一代人因信仰對抗病魔的傳奇。（謝佳潾攝）

3年1科的東港迎王將於24日登場，造價破千萬的王船令人讚嘆，而相較之下，大鵬灣遊客中心的小王船顯得「情比金堅」，它由黑手師傅林佳鴻親手打造而成，不僅乘載兒子對父親的思念，也記錄下老一代人因信仰對抗病魔的傳奇。

「我父親是壬辰正科的大總理。」林佳鴻說，父親林宗山一輩子信仰王爺公，他非常虔誠，即使2009年被檢查出患有肺腺癌、且醫生稱時間只剩下3個月至半年，但仍抱病參加當科東港迎王祭典，不過意志很消沉，直到迎王結束後的10天，東隆宮公告下科大總理的榜單，父親才恢復往日活力。

林佳鴻回憶道，當東隆宮抽籤抽到2012年壬辰正科由頂頭角扛大千歲後，便上門拜訪父親，希望他出任大總理，不過當時父親礙於生病、害怕會突然離開無法盡責，而一度想婉拒，幸最後在家人的支持與鼓勵下答應了，也為自己圓夢。

他說，父親很有責任心，在接下重責後，為迎接3年後的迎王，盡一切努力保持身心健康，而後不僅成功完成迎王任務，還多陪伴家人1年，他在送王燒王船的隔年離世，且是分秒不差剛好滿1年，家人相信這是冥冥之中自有安排，他們以父親為榮。

「我想為父親留下點什麼。」林佳鴻指出，父親對信仰的堅持與熱情令他動容，所以在父親對抗病魔期間，他自學找方法、耗時近1年親手打造出等比例的壬辰正科小王船，但他沒讓父親知道，直到迎王後參加東港美展，才特別帶父母去看。他說，他永遠記得父親那雙充滿感動的眼睛。

他開心道，這艘小王船是他對父親的思念與敬仰，也是為讓後代子孫知道先人的堅持與努力，而9年後能獲鵬管處邀請、再次公開展出，算是對東港迎王文化的傳承付出一點心力，他很驕傲能參與其中。