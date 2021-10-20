百萬網紅youtuber利用Deepfake換臉科技進行違法犯罪事件引發社會關注，台中市議員林祈烽20日在市議會專案報告時詢問市長盧秀燕，如果有人利用Deepfake這個黑科技，在立委陳柏惟罷免投票前一天製作影片，假冒盧秀燕在選舉時的立場，會怎麼處理？盧強調，現在網路平台快速發送的訊息，如有議員講的情況，她人都在台中，當場就可以透過臉書等媒體去澄清。

林祈烽說，Deepfake這個黑科技被運用在犯罪牟利上不是一天兩天的事了，市府研考會不知是不了解，還是還在狀況外，既然要講市府的資訊安全防制提升，應該要想到身分被偷盜的這個嚴重問題，如果市長的臉面被盜用，被發布說市長支持兩岸統一，市長又該如何即時來反制？

盧秀燕表示，以現在網路平台快速發送的訊息。有議員講的情況還是小事，她人都在台中，當場就可以透過臉書等媒體去澄清；包括美國總統拜登、北韓的領導人金正恩都曾被假冒面孔，然後做互相挑釁的舉動，她建議立法院應立刻提出修法，由政黨提出修法，現場逕付二讀，一、二周就可搞定，然後趕快宣布。

盧秀燕強調，對於這種事一定要嚴法重辦，讓這些為不法利益或不良居心的人受到嚴厲的制裁，因為這是個全世界的大問題，包括美國也都在修法。

林祈烽說，市府的澄清平台應該更快速、更暢通，他支持市長的決定，一定要嚴懲重罰。