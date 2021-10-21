全球電動車銷量倍增趨勢，帶動充電服務需求大幅增，吸引各家業著紛紛投入大量充電站建置，但台灣將面臨供電窘境，如何「充電與儲電」兩者兼具成為產業的新課題，裕隆集團裕電能源、電動車MIH聯盟發起，攜手起而行綠能、聯齊科技、雲高科技、微軟等業者，共同打造電動車「V2G能源整合管理」解決方案。

裕電能源指出，V2G能源整合管理解決方案，整合Charge Point Management System（CPMS）充電站管理系統、ESS儲能系統、雙向直流充電樁，採用微軟Azure IoT雲端服務，提供智慧能源調度管理（EMS）、V2G放電電量預測、儲能回電調控功能，透過具有放電功能的電動汽車，插上雙向充放電設備，搭配裕電能源的「YES!來電」APP提供V2G功能，能將車輛電力回輸至高功率儲能櫃，若未來區域性電力供應出現危急時需要大規模電量，可即時調度電力回送給區域性電網，電動車主也能輕鬆參與放電方案，達到產官民三贏合作模式。

裕電指出，該解決方案，由MIH與裕電能源、起而行綠能、聯齊科技、雲高科技、台灣微軟IoT合作團隊以六至七周的時間共同發想，由裕電能源團隊花四周的時間，完成開發智慧EMS系統，包含充放電資訊傳輸及控制功能，整合串接儲能系統與車主端APP的V2G功能。

裕電能源總經理高秀枝說，「V2G能源整合管理」解決方案，將有助於電動車成為電網行動化備援電力來源，未來可延伸串接台電電力交易平台，或參與需量競價地日前市場，透過回購電動車回輸電量，讓台灣電力環境加速邁向永續穩定發展之路，也讓電動車主享受額外充電優惠。