歐洲議會今天將歐洲最高人權獎沙卡洛夫獎頒給俄羅斯反對派領袖納瓦尼。去年納瓦尼遭下毒，送往德國治療救回一命，他指控是克里姆林宮所為，回國後又遭到當局監禁。

歐洲人民黨黨團（EPP Group）在推特發文宣布今年沙卡洛夫獎（Sakharov Prize）得主，並呼籲俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）「釋放納瓦尼（Alexei Navalny），歐洲要求還給他和其他所有政治犯自由」。

納瓦尼中毒後送往德國接受治療，今年2月返回俄國後被判處監禁。他今年也獲得諾貝爾和平獎提名，但並未獲獎。

今年諾貝爾和平獎得主為菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩（Maria Ressa）與俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）。

1988年設立的沙卡洛夫獎是以蘇聯異議人士沙卡洛夫（Andrei Sakharov）命名，每年頒發一次，獎金為5萬歐元（新台幣162萬元），目的在表彰捍衛人權或民主的個人和組織。

去年是由白俄羅斯反對總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的運動得獎。魯卡申柯是蒲亭的親密盟友。

歐洲議會12月將在史特拉斯堡召開全體會議，舉行頒獎典禮。

其他入圍決選者有在塔利班（Taliban）治下爭取女性人權的阿富汗婦女團體；以及玻利維亞前總統艾尼茲（Jeanine Anez），她在2019年被指控主導政變入獄。