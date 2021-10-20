勇兔(左)和大牙為戲造勢。(粘耿豪攝)

勇兔(右)幫大牙慶生。(粘耿豪攝)

勇兔(右)和大牙感情好。(粘耿豪攝)

勇兔已有結婚的打算。(粘耿豪攝)

大牙和老公努力拚生子。(粘耿豪攝)

周宜霈（大牙）、林筳諭（勇兔）20日出席台視、三立新8點檔《一個屋簷下》記者會，勇兔和張書偉穩定交往1年多，還到她媽媽的狗園領養1貓1狗，感情增溫不少。被問感情進展，她脫口說「有好消息（懷孕）會跟大家講，但要等3個月之後」，被大家以為已「帶球跑」，她趕忙解釋「我現在沒有懷孕啦」。

是否接受先有後婚，她說也OK，但男方還沒求婚，形式上要看對方的誠意，彼此已見過雙方家長，不過長輩沒催婚，她認為「時間到了就到了，現在這個階段在一起很快樂，也討論過可以先登記」。

談到張書偉做過最暖心的事，「他包容我生活上的所有好與不好，最近很貼心的點是早起帶貓狗去大便、吃飯，因為我最近比較忙，會讓我多睡一下」。

大牙和老公對生小孩順其自然，她21日過37歲生日，但她要老公把生日禮的錢存下來，「房貸還有1000萬，等到交屋還要很多花費」。

兩人在劇中各是不同媽媽所生，從小水火不容，林筳諭更大嗆周宜霈：「不要臉」但私底下從《我愛黑澀會》開始認識，林筳諭坦言：「小時候我們倆不是太熟，印象中她就是一個嚴格的姊姊，比較凶，所以滿怕她的，但我知道她都是為了我好。」

周宜霈笑說：「因為我會唸她跳舞怎麼不穿高跟鞋呢？妳知道自己腿看起來有多短嗎？」包括這一次兩人合作演戲，周宜霈也在事前特別提醒林筳諭：「妳要好好演喔，這次的戲跟以前不一樣。」

林筳諭透露自己的狗女兒認周宜霈做乾媽，在軍事化訓練之後變得很乖，但聽到周宜霈的名字也會怕，讓林筳諭笑說：「我們母女倆對乾媽都有點害怕，有陰影。」《一個屋簷下》將於11月8日每週一至週五晚間8點於台視及三立都會台播出。