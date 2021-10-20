有民眾分享，在逛全聯時看到某品牌的起司正在做促銷，購買就送超可愛的寶可夢餐具，讓她忍不住下手買了3組。(摘自我愛全聯-好物老實説)

大賣場的商品不時會祭出優惠促銷活動，吸引消費者上門。近日就有民眾分享，在逛全聯時看到某品牌的起司正在做促銷，凡購買就會送超可愛的寶可夢餐具，讓她忍不住下手買了3組。不少民眾在得知此消息後也開始揪團購買，交換贈品。

一位女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上分享，「看到現在買『芝司樂』會送『寶可夢餐具』，馬上下手！殊不知...我買了三組，都拿到一樣的款式！」原PO崩潰表示，「好想要『皮卡丘、伊布』那組啊！好奇有人拿到嗎？」

原來，賣場內某起司品牌正在做活動，購買起司商品就可以獲得一份寶可夢餐具，內容物為一組3支叉子，共有2款隨機附贈，全台實體販售通路除了全聯還有「家樂福」、「愛買」、「大潤發」。網友紛紛表示，「我們這邊都沒有了」、「我有兩組皮卡丘 ，好想要小火龍」、「這次贈品質感真的很好，我也是拿到一樣的這組」、「質感超讚」、「好可愛」。

購買起司就會送超可愛的寶可夢餐具，不少民眾在得知後開始揪團購買，交換贈品。(摘自我愛全聯-好物老實説)

寶可夢的超高人氣讓業者嗅到商機，去年全聯也曾與知名餅乾品牌共同推出「寶可夢保冷袋組合包」，凡購買一袋餅乾就贈送一個「皮卡丘保冷袋」。當時許多家長為了小孩手刀衝往賣場搶購，更不避諱坦言是「為了贈品而買」。