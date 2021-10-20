29歲新疆女神迪麗熱巴擁有精緻五官、零死角美貌，一出道人氣就居高不下，尤其她的高挑纖細身材，完全能撐起所有衣服，根本就是行走的衣架子，今（20日）她出席活動，穿著一襲紅色鏤空羽毛裙，仙氣十足，同時炸出胸前深溝，性感指數破表。

迪麗熱巴20日出席直播活動，披著一頭烏黑長捲髮亮相，身穿一件紅色吊帶鏤空羽毛長裙，細肩帶加上超低胸設計，讓她露出胸前一大片白皙，微微秀出事業線，貼身剪裁勾勒出她纖細腰身之外，鏤空的透視感還令她全身看起來若隱若現，S曲線一覽無遺，白嫩肌膚再搭配鮮豔紅唇妝，更添幾分成熟女人的氣質，狂噴仙氣的絕美造型，讓網友全被美哭。

迪麗熱巴鏤空羽毛裙炸出胸前深溝，相當性感。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室）

迪麗熱巴羽毛裙有透視感，仙氣十足。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室）

迪麗熱巴今日造型一曝光，讓許多粉絲看了讚嘆連連，甚至翻出熱巴以前穿紅裙的美照，直誇「真的太絕了」、「明豔大美女就是要穿紅色，風情萬種撩人心弦」、「熱巴真的是人間絕美顏值」、「這誰看了不心動」，「迪麗熱巴好適合穿紅色」一詞還掀起熱議。

迪麗熱巴日前才以一身金色細肩帶魚尾長禮服出席活動，平口設計突顯她的天鵝頸、直角肩和性感鎖骨，散發優雅又貴氣的氣質，每回現身總是驚艷全場，難怪被封行走的衣架子。