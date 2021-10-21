台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，前台中市長胡志強今天表示，台中是我的家，台中人都是我的家人，看著一位出口成髒、濫用暴力、信口開河、在中央護航民進黨的民意代表在我最愛的台中糟蹋我的家人，心裡實在也不好過，呼籲台中海線選民站出來支持罷免。

胡志強表示，過去我在擔任市長的期間，不分政黨，我們都期許能夠做到，同心協力、同心同德，但怎麼會有一位民意代表，在疫情最艱困的時期，誣賴台中市政府隨意丟棄疫苗，意圖抹煞所有市府所有工作夥伴的努力。

胡志強指出，又怎麼會有一位民意代表，為了用台語質詢，在國會殿堂用了這麼大的篇幅，只為了博取媒體的版面，而不注重內容、不注重議題，也難怪招來這麼多的批評，「而毫無理由的侮辱國防部長，是不是也傷害了所有的三軍弟兄呢！」；更別說在立法院質詢時有關「成立內交部」，這對於曾經是「外交人」的我，也是會感到匪夷所思呀！

胡志強說，所以，我要拜託所有台中沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰的好朋友們，10／23務必要踴躍地行使憲法賦予我們的權利，這張罷免選票，是再給我們一次選擇機會，不在這些行政區的朋友們，我也要拜託您，告訴住在這五區的朋友和家人，一定要勇敢站出來，我們要一起找回台中的光榮。