「美國海軍學會新聞網」（USNI）報導，為因應中國大陸與俄羅斯的遠程火力威脅，美軍須獲得更多電力設備，才能夠在分散式殺傷（Distributed Lethality）概念下為各單位提供防護能力，但專家指出，對這類設備至關重要的先進電池生產，目前卻是由中國大陸主導。

美國智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）國防概念與科技中心（Center for Defense Concepts and Technology）主任克拉克（Bryan Clark）指出，分散式殺傷概念雖讓敵方無法將美軍「一網打盡」，大幅增加其攻擊計畫的複雜度和困難性，但美軍自身也須耗費大量成本，才有辦法在遭遠程火力瞄準下，確保各單位受到攻擊時或之後，仍有能力繼續執行任務。

前美國陸軍中將、曾擔任美國陸軍未來司令部（Army Futures Command）副司令的魏斯利（Eric Wesley）指出，2014年烏克蘭軍3個營於集結時遭俄羅斯迅速殲滅，是美國國防部無論在歐陸或印太區域都須警惕的案例；而對分散式殺傷概念來說，電池是十分重要的設備，因為其能提前儲存備用，又能承擔獨立的能源供應任務。

不過曾在美國空軍國民兵服役近20年、美國智庫「密契爾航太研究所」（Mitchell Institute of Aerospace Studies）資深研究員潘尼（Heather Penney）指出，中國大陸已成為全球先進電池生產的主導者，同時逐步控制世界各地的鈷、鋰、錳等採礦工業。

因此克拉克表示，在先進電池領域，五角大廈須跳脫現有供應商限制，尋找可能的突破點；潘尼更指出，美國國防部旗下的戰略能力辦公室（Strategic Capabilities Office），正打造可移動式的小型核子反應爐，未來可能成為分散式單位背後的關鍵能量來源。