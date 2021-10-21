隨著平均年齡的增加，老年失智症(阿茲海默症Alzheimer's disease，縮寫：AD)患者相對增加，也成為社會關懷的重點對象，醫學界也對對失智症有更多的研究。發表在《自然通訊》(Nature Communications)上的一項新研究認為，病毒可能是原因之一，病毒感染引發某些系統分子改變，造成神經系統中的有毒蛋白質堆積，引發包括阿茲海默症與帕金森氏症等神經退化疾病。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，微生物感染引發神經退行疾​​病的想法並不新鮮，早在 1950 年代，科學家們就一直假設急性病毒感染，會造成數十年後的神經系統問題，神經學家的推測是這樣的：病毒感染可能會引發異常免疫反應，要是免疫反應遲遲未停，那就是慢性發炎，會造成身體負擔，最終傷害神經系統，以及某些腦部疾病。

然而上述所稱只是假設，現在實驗室裡終於推斷出整個過程。

實驗使用了兩種病毒表面蛋白，也稱為病毒配體：一種取自新冠病毒 SARS-CoV-2 上的刺突蛋白，另一種是來自導致家畜水疱性口炎(Vesicular stomatitis)的病毒糖蛋白。這2種病毒的表面蛋白既能誘導有毒蛋白質的聚集，又能增強這些聚集物在細胞之間的擴散。

研究負責人茵娜‧沃爾堡( Ina Vorberg )說：「我們證明病毒蛋白被送到細胞膜和細胞外囊泡中，然後在細胞之間的擴散，無論是通過直接細胞接觸，還是通過細胞外囊泡。」

類似的情況在其他病毒也會造成，2019年的研究發現，皰疹病毒1型（HSV-1）可誘導出澱粉樣蛋白的聚集，而我們早已知道澱粉樣蛋白具有毒性，是失智症患者腦子的特徵。

英國失智症研究所的研究員史蒂芬妮·福勒(Stephanie Fowler)認為這一新發現很重要，為病毒感染與神經退行疾​​病之間的聯繫，提供進一步的證據。「如果我們能找到有害蛋白的堆積原理，就能發展出破壞這些過程的方法，也就可以開發出新的失智症預防與治療。」

這項新研究剛好呼應其他研究人員對新冠肺炎全球流行的潛在長期後果。去年，有一群澳洲神經科學家提出警告：「COVID-19 大流行可能引發未來數十年後發生神經退化疾​​病的突然增加。」

這些研究人員是以1918年西班牙大流感的歷史為證據，在當年的大流感後很多年，全球的帕金森氏症病例數有顯著數量。

不過，新冠病毒是直接感染人腦，還是因為引發全身免疫反應，間接導致神經系統的傷害，前仍存在爭議。這項新研究僅證明病毒感染的後遺症風險比以往來的大，至於我們要如何應對，可能還需要很多年的時間才能找到。