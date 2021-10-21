基進黨立委陳柏惟罷免投票進入倒數，有急獨人士到大甲鎮瀾宮拜拜，並稱擲筊獲媽祖指示，國共聯合欺壓陳柏惟。對此鎮瀾宮表示，「大家都是媽祖的信徒，歡迎來拜拜」。前民進黨立委郭正亮則說，因為反罷免方沒招了，所以才會去求神，並指那些獨派團體要幫陳柏惟，「就好像義和團也會幫慈禧求雨」。

郭正亮20日在中天政論節目《正常發揮》中表示，現在到了最後時刻，返鄉車票的問題把台派嚇壞了，他們發現打理性牌、普通文宣效果都不好，這代表要動員人家出來投票、用對決模式，一定輸的，「一定輸的情況就沒招了，沒招只好求神…」。

郭正亮指出，陳柏惟和「台灣國」也不熟，可是人家是要幫他，想不出別的招，就好像義和團也會幫慈禧求雨，「人家想幫你，意圖是很純真的，就想到這一招，覺得可能要請神明，不然百姓都不出來投票，嚇死人」；現在陸續有些政治人物或名嘴在臉書表態，那叫打卡，不會有票的，只是要說有參與這一局，不要來說我們沒表態，總統也照上禮拜重念了一次。

郭正亮直言，打到這個節骨眼，關鍵就是罷免方的動員能力，這已經不是對決盤了，反罷免方已經知道情況所以放棄了，不然不會有人這樣選，大家都知道最後三天是陸軍對決。

郭正亮認為，如果是打對決盤，現在怎麼可能是這樣？早就每天車隊遊行了，走路怎麼來得及？各種當地社團，還有重要團體代表都要現身相挺，這才叫陸軍對決，現在都沒有看到這些動作，表示陸軍放棄了。

對於陳柏惟日前表示，拜託各位政治圈的好朋友們以及關心他的社會大眾，將社會資源放在更需要的地方，自己會把接下來的路走完，郭正亮則說，他發現那些政治人物都比他會走路，陪他們走很累，所以不是找不到人，很多人願意下去，但效果不一定好。不過，若這樣就放棄，豈不是要每天拜拜希望對方動員不好，「我看他也不是這種人，所以才說寄希望於22日晚」。