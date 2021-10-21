障礙是什麼？意指阻礙通行的東西。對林欣蓓而言，外表的缺陷不代表不正常，就像近視的人需要眼鏡；下半身癱瘓的她，只要一台輪椅與無障礙空間，便能過著一般人的生活。林欣蓓受邀拍攝環遊世界的廣告、參加《我是演說家》比賽等，證明與「礙」共存的萬千可能。她跨出國界、走入偏鄉，迄今累積超過450場演說，擁抱無數受傷的生命，林欣蓓希望透過自己的故事，為人們帶來激勵與勇氣。

「每一天我都用100公分高的視角看世界，輪椅就是我的腳，帶著我去每個地方……如果我只活在輪椅的小世界，就不會知道外面的世界有那麼大。就算我只有100公分高的視角，我也要活成100分的女孩，因為這樣的我，跟你沒有什麼不一樣。」講座的開場，林欣蓓播了一段自我介紹的影片，短短幾分鐘，台下已有觀眾偷偷拭淚。而猜中歌手蔡依林MV影片中女主角就是她的觀眾，林欣蓓笑說要給他一個無價之寶當禮物── 一個帶著開朗笑容的大大擁抱。

限制級人生

小時候的林欣蓓是個留著俐落短髮、喜歡跳上跳下的調皮小孩。可是四歲時，一場午覺醒來，她卻再也站不起來，全家從此陷入求醫的噩夢裡。骨髓穿刺、頭皮針灸、廟宇收驚……，這些對一個孩子來說，是何等的恐懼。

經過幾年的努力，爸媽傾盡財產，從寬裕的小康之家轉為龐大負債，林欣蓓的雙腳仍不見好轉，只能無奈地接受不明原因造成下半身癱瘓的事實。媽媽將林欣蓓送到小學的普通班就讀，為了證明自己「正常」，林欣蓓在同學搔她小腿時假裝會癢；當年的校園無障礙環境不若現在完善，害怕讓同學發現自己包尿布，林欣蓓不敢喝水，甚至假裝去上廁所。但，再如何偽裝，生活中有意無意的歧視，仍無所不在。

小時候的林欣蓓是個蹦蹦跳跳的孩子，四歲時，卻無預警下半身癱瘓。坐著輪椅就讀普通班，雖然辛苦，卻也讓她成為身障者與一般人之間的橋梁。(圖/林欣蓓提供)

林欣蓓表示，更獨立自主、 更有選擇權的生活，一直是她的追求。旁人不看好她的未來，認為身障者念再多書也找不到好工作，林欣蓓卻邊讀英文系，邊找了份電信公司的電話客服工作。不甘心被看衰，林欣蓓挖掘自己能做的，這份工作讓她磨練了七年的溝通技巧，也隱約為將來的演說旅程埋下伏筆。

努力存下打工錢，林欣蓓在大四買了她取名「法拉利」的電動輪椅，以為能迎來更自由行動的生活。

因為從小坐輪椅，林欣蓓脊椎嚴重側彎，大學畢業後動了手術，身體打進39根鋼釘，從小想當芭比的她，「這下成了名副其實的金剛芭比」林欣蓓幽默地說。可老天的考驗還沒結束，長時間臥床等待手術傷口癒合，卻引發了褥瘡，醫生說只能把褥瘡挖掉後縫合。可是林欣蓓的傷口卻不斷裂開，接下來的三年，林欣蓓反覆進出醫院，動了八次手術，才終於重獲新生。

林欣蓓分享好友慧慧（左）在擋住斜坡入口的車輛貼便利貼，以軟性方法喚起同理心的故事，是她紀念這位已故摯友的方式。(圖/林欣蓓提供)

環遊世界的禮物

醫治褥瘡的1095個日子，林欣蓓還曾連續280天只能趴著，吃喝拉撒全在病床上，不斷嘗試各種抗生素，以期傷口能穩定，才有機會進行下一次手術。屢試屢敗的漫長時光令人絕望，林欣蓓嘗試在臉書分享住院日記和以前出國旅行的經驗，來轉移注意力，沒想到許多網友紛紛留言為她打氣。更意外的是，出院兩年後，廣告公司竟因為林欣蓓坐輪椅出國自助旅行的遊記，而找她拍攝廣告《無懼的力量》，一起去了法國、荷蘭、日本等，打破輪椅族出國很困難的迷思，藉此告訴大家不要讓夢想被恐懼限制。

林欣蓓表示，討論企畫時，導演提出了飛行傘、滑雪、潛水等極限運動的想法，她總用「我坐輪椅，可能沒辦法。」來回應。從小到大的校外教學、畢業旅行，林欣蓓雖然想去，但擔心輪椅會造成別人麻煩，她總是推辭。這回接下廣告，她以為自己已經長大，可以圓滿沒有去畢旅的遺憾；可事實上，她仍是當年那個處處用輪椅限制自己的女孩。

「我是問你想不想，不是問你能不能。」導演讓她明白，「每個人生命中都有不同的障礙，如果障礙無法改變或消失，能不能試著與它和平相處，帶著它往前走。」於是林欣蓓與廣告團隊努力克服各種技術上的困難，25天的旅程中，林欣蓓第一次嘗試16小時的長途飛行，一度還因雙腿腫脹發紫，把大家嚇個半死，後來仍順利完成在紐西蘭跳飛行傘、滑雪的拍攝；為了拍攝在帛琉坐著輪椅潛水的畫面，一行人花了七個小時，翻車20次，才終於成功拍到林欣蓓在海底平衡漂浮、坐著輪椅前進的畫面。

這支廣告帶著林欣蓓踏上十個陌生的國度，克服了無障礙環境不發達的泰國、完成了她以為自己辦不到的極限運動等，她發現，「很多對我來說難如登天的事，原來只是我給了自己太多框架。遇到困難，想辦法突破就對了。」

在廣告《無懼的力量》中，林欣蓓嘗試潛水、飛行傘、滑雪等，勇敢挑戰自己的極限。(圖/林欣蓓提供)

林欣蓓挑戰一個人到泰國自助旅行，沿途遇到許多人的幫助，並化作生命的養分，讓她有更多故事與人分享。(圖/林欣蓓提供)

踏上演說家旅程

《無懼的力量》在網路上放映後引起了廣大迴響，短短一周點閱率就破了百萬，越來越多人認識林欣蓓，在華人世界頗具知名的《我是演說家》節目，也因而找上門。

其實在參加《我是演說家》之前，林欣蓓已累積了50場的演講經驗，她依然清楚記得自已的第一場演講，那是2013年基隆市政府辦的身心障礙者親職講座。抵達前，林欣蓓認知裡的親子，大概會是三、四十歲的家長牽著小孩，結果現場看到的，卻是高齡七、八十歲的爺爺奶奶，帶著他們五、六十歲、有著身心障礙的大孩子。

林欣蓓坦言，當時演說資歷淺，不知道該怎樣結合自己的故事來激勵別人，甚至不敢跟觀眾對到眼。原以為會是場失敗的演講，可是當天一張她與職棒選手彭政閔的合照，竟意外吸引現場身心障礙者的注意，彼此有了互動。「我難以形容當下的震撼，就是哇塞！有一群人很辛苦，七、八十歲還是得把孩子帶在身邊，而且他這輩子都不可能放手。」這些長者只能趁著參加政府辦的公益講座獲得一點喘息。

演講結束後，許多家長跑來擁抱林欣蓓。對於有身心障礙孩子的家庭來說，看到健全的講師是有距離感的，因為他的孩子永遠不可能像一般人那樣生活，但坐著輪椅的林欣蓓卻活出了自己的樣子，「原來，我的存在是可以讓一些人感到有希望的。」讓林欣蓓決心走上演講之路，也是鼓舞她努力站上《我是演說家》舞台的原因。

林欣蓓一路從海選、複賽、敗部復活，最後晉級到決賽，成為第二季的優勝者。要在螢光幕前說出自己的脆弱與自卑，林欣蓓好幾次在上台前，都緊張到落淚。但，每一次她都鼓起勇氣上台，分享她是如何與「礙」共存、接納自己；在愛情裡，她與愛她的人都需要勇氣包容所有不完美；用一個斜坡喚起大家的同理心等，講出她想說的，沒有遺憾。

珍惜每個心靈相會的時刻

林欣蓓至今已累積450場以上的演講，她跨出台灣，去到北京、澳門等地，也上山下海深入偏鄉。

每當有人問林欣蓓，最難忘的演講經驗，她總會提起南投仁愛鄉的一座小學，那是一個從高鐵台中站出發還要三小時車程的深山部落。林欣蓓在講座結束後，以擁抱跟學生們道別，一個全身嚴重燙傷、臉部毀容只看得出眼睛和鼻孔的孩子來到面前。心疼這孩子受的苦難，忍著淚水的林欣蓓，抱著他說了聲「上帝愛你喔」，小男孩輕輕地應了句我知道，沒有一點怨言。這場景林欣蓓至今仍記憶猶新，在那所群山環繞、猶如仙境的學校裡，一個肉體飽受折磨的孩子，他所擁有的勇氣，令大人欽佩。孩子樂觀地相信，苦痛終會換來上天的禮物，只要他有勇氣堅持下去。

每一次的演講，只要觀眾願意互動，林欣蓓總會給對方一個大大的擁抱，「我不會知道孩子是功課好或壞，是被喜歡或被欺負，生命的苦只有自己知道。」她能做的，就是透過擁抱傳達支持的力量。曾有孩子在講座後寫信跟林欣蓓說，她的擁抱帶來溫暖，因為孤單的他，已很久沒有這種感覺。

除了學生，林欣蓓也在教師研習活動中演講，透過自己求學時的心路歷程，希望能讓老師們在遇到身心障礙學生時，能有更多的同理，成為孩子生命的重要他人。林欣蓓以自己的故事激勵身心障礙者，用擁抱拉近一般人與身心障礙者的距離，她用生命感動生命，在大家心中種下一顆人人平等的種籽。

本文作者:陳群芳

(本文摘自《台灣光華2021.10》)