22歲、現為國立體育大學體育研究所學生的沈彥汝，在她12年的羽球人生中，已掙下許多「第一」的頭銜，她是世界積分排名第一的聽障羽球選手；是全國第一位甲組球員的聽障選手；更是中華台北聽障羽球代表隊個人雙料金牌的紀錄保持者。

聽不見，原本是障礙，但沈彥汝卻化「無聲」的劣勢，為場上專注贏球的優勢。

「咻！」「剎！」高速擊球的瞬間，發出爆破的聲響，在今（2021）年8月舉行的全國羽球排名賽中，甲組球員一來一回，擊球的嘶殺聲，猶如炮彈聲，此起彼落。

對正常的選手來說，可以依據迎面撲來的球聲，判斷球速，做出切球或挑球的回應；但對完全處於「靜音」模式的沈彥汝而言，卻仍一樣快速切球、跳殺，外表看不出她有任何不同。

這是她多年來持續加倍努力，歷經一連串挫敗、低潮，奮力追「球」下所換來的成績。

用勝過挫折來定義自己

2019年第一次排名賽最後一場比賽，身經百戰的沈彥汝，第一次在球賽中落淚。

她先在2018年的排名賽中，敵不過「16強魔咒」，被刷了下來；2019年好不容易打到前四強，卻瀕臨崩潰的狀況。

為了迎戰排名賽，沈彥汝已經練到像機器人般見招拆招的地步，什麼球來就用什麼球反擊，但也因為對自己要求太高，反覆修正反手、小球的動作，太鑽牛角尖的結果，身心消耗殆盡。

到最後兩場比賽時，雖知道再贏一場就升甲組，她形容自己：「我就像一個失控的機器人，做不到訓練時的動作，內心愈焦躁，視野就愈狹隘，動作愈來愈猶豫不決，好像看不到對手的球，無法好好迎戰，比賽時覺得為何如此漫長。」其實比賽只花了20多分鐘就結束。

敗下陣來，沈彥汝深刻檢討，備戰下一輪的比賽。她刻意壓制練球的慾望，少打一些球，轉而進行肌力、重量的訓練。做好調整的她，在第二次排名賽中，完全放鬆，縱使面對比她強的對手，在長達一個多小時的比賽中，抱著「超越自己」的決心，順利擊敗同樣是種子球員的選手，成為全國第一位甲組球員的聽障選手，也實現了她認為不可思議的夢想。

用比賽走出低潮

沈彥汝一出生，一耳聽力就出現極重度障礙，另一耳是中重度障礙，直到三歲才叫出第一聲「媽媽」。對沈彥汝而言，戴著助聽器，因為常常聽不清楚，聲音變得更吵嘈，加上在意別人的眼光，讓她特別內向，不太敢開口說話。

小學五年級時，在曾是區運選手媽媽的鼓勵下，參加高雄獅湖國小的羽球隊，但是球打得好，卻被其他隊友排擠，讓原本內向的她，更不愛講話。

沈彥汝的媽媽王美青說，其實一開始並非為了奪標，只是想讓女兒藉由運動多與人互動。到了國中的體育班，發現因為她聽不見對方擊球的聲音，球來，她腳才出去，起步總是慢半拍，心裡擔心，卻不知道怎麼幫忙。

但對沈彥汝來說，不戴助聽器打球，可以專心運動，她用拚鬥的韌性，專注自己的跑動，逐漸摸索出變化多端的球路。

「我小時候不喜歡比賽，討厭為了贏一直打球。」2012年，沈彥汝代表國家到韓國參加聽障亞運。她說：「我發現自己可以代表聽障選手出國比賽，原來打球可以對國家有貢獻。」這項榮譽感成為她參加比賽的動機。

為了尋求更好的訓練，父母親決定將沈彥汝從高雄新莊高中轉學到台南新豐高中的體育班。轉學後，卻發現有連續二年無法代表學校出賽的規定條款，讓沈彥汝頓失目標，不知為何而打，常常自我懷疑，訓練是為了什麼？只是陷入低潮的沈彥汝，仍持續努力練球。

不過，雖然被限制代表學校參賽，但沒有禁止代表國家比賽，2015年，沈彥汝代表台灣聽障選手，到保加利亞參加「第一屆世界聽障青少年羽球錦標賽」及「第四屆世界聽障羽球錦標賽」。

一個多月的比賽，除了單打、女雙、混雙，還有團體賽，每天平均四至五場比賽，兩項賽事各二週的賽程，總共打了一百多場。「我在這些比賽中，沒有想別的事，愈打愈專注，打著打著，有時甚至忘了對手是誰。」沈彥汝說著說著，就笑了出來。

在成人聽障羽球的決賽時，遇到有「金剛芭比」稱號的明星球員Katrin Neudolt，縱使面對強敵壓境，專注追到最後一顆球的沈彥汝，拿到了兩個國際賽的單打金牌，創下中華台北聽障羽球代表隊個人雙料金牌的歷史紀錄。「這次的比賽讓我驚覺，原來我可以達到這樣的目標。」對第一次打世界盃的沈彥汝來說，比賽讓她走出低潮，給予她打球的目標，繼續練下去。

沈彥汝與帕奧羽球選手方振宇為高中、大學同窗，在對打練習後，分析彼此球技。(圖/莊坤儒)

努力突破自我限制

沈彥汝成為國立體育大學球類運動競技系破例招收的第一位聽障學生，她在參加2017年在土耳其的聽障奧運賽後，世界積分排名第一，成為球后。

體大教授、羽球總教練紀世清指出，沈彥汝是積極型選手，吸收能力強，屬於可攻可守的綜合型選手，在學校紮實的訓練下，早上六點卅分晨操一小時，上午上課，下午有四小時的專長訓練，每週22小時正規的訓練，讓她在大三時成為台灣甲組球員，並且在台灣主辦的第五屆世界聽障羽球錦標賽中，再度拿到女子單打、雙打兩面金牌，團體組的銅牌。

沈彥汝在大學生涯中，不只突破球技，她也努力突破個性上的限制。她說，因為個性的關係，不太敢開口，但在訪談中，其實她侃侃而談。她分析自己是遇強則強型：「遇到更強的對手，反正會輸，不如好好展現自己，想辦法先拿一分，那怕只是一分，不要有任何顧慮，拚到球不落地，挑戰那不可能，反而大展身手。」

沈彥汝為了克服聽力的障礙，在課堂上總是坐在最前排，可以更專心；大三還選修了教育學程，常常在下午訓練得筋疲力竭時，晚上繼續上教育學程的課。她認為，自己是一個比較古怪的大學生，把所有時間排得滿滿的，因此有時反而會羨慕同學，很享受大學生活，可以常常看電影、逛街、夜唱。

上了大學，沈彥汝最大的改變，是不想為自己設限，努力放開自己，她大三參加學校的親善大使社團，穿著旗袍，在學校正式場合接待貴賓，還與同學去了夜店。聽障羽球世錦賽結束後，為了抒壓，她還獨自一人到印尼旅遊，找比賽認識的球友們玩。

但她最喜歡的休閒活動，還是獨自一人去探索美食，用Google 地圖作了一個沈彥汝版的美食地圖，成為同學們聚餐最好的顧問與指南。

她也透過教球打工來磨練自己。但對身心障礙的人來說，教球是很困難的事，甚至有些家長因為沒有接觸過身心障礙的人，直接反映不要給「不正常的人」教。她也設法克服與調適，專心教好學生，希望時間能消除這些誤解。

受COVID-19疫情影響，2021年聽障奧運延至2022年在巴西舉行，沈彥汝專心在校集訓、備戰。擅長切球，臨場戰術應變快的沈彥汝說，她會一直打下去，完成她賽場上奮力擊「球」的拼圖。

本文作者:曾蘭淑

(本文摘自《台灣光華2021.10》)