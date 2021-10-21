檢警破獲在北市4家剝皮酒店，在謝姓主嫌酒店的金庫，起出疑似不法所得的三千五百多萬元現金。（中時資料照／蕭承訓攝）

國內疫情趨緩，但八大行業卻仍未解封，讓性好此道的客人無處可去，大呼實在悶壞了。不過，10多年前，國內剝皮酒店一度猖獗，嫌犯以各種理由榨乾「火山孝子」的錢，甚至有小姐在床單上塗口紅、假裝是初夜成功騙過恩客，集團的不法獲利居然是以數億元計算，歹徒彼此之間還上演「黑吃黑」等戲碼，後來經過警方大力掃蕩，剝皮酒店才逐漸銷聲匿跡。

警方表示，如今盛行的假交友詐騙，也算是剝皮酒店的改良版，只能說色字頭上一把刀，各位男士可別輕易暈船。

酒店識途老馬表示，酒店小姐為了業績，使出一些小手段攬客原本無可厚非，但十多年前卻開始逐漸變調，成為以削客為主的剝皮酒店，且業者培養出專業的叩客部隊，酒客絲毫不會發現在電話中撒嬌的女子，根本不是店內坐在身旁的小姐。

在剝皮酒店的被害人中，可說是老的、少的、高學歷或市井小民什麼人都有，曾有一名擁有碩士學歷的男子，接到叩客部隊用「猜猜我是誰」的方式隨機撥打的電話，電話中，小姐向他哭訴父親因玩股票輸錢活活氣死、母親也病倒，以博取男子的同情，男子4次北上到酒店親自關心，陸續借她376萬多元，直到警方偵破這家剝皮酒店，男子才發現一切攏是假。警方清查被害人中，最老的高齡70歲，還有一名東部60多歲的老農夫被騙300萬元，卻連小姐的手摸都沒摸過。

刑事局2010年破獲多間剝皮酒店，發現在北市開設4家剝皮酒店的謝姓首腦，一年內就吸乾1萬3000多名火山孝子及宅男9.4億元的血汗錢，謝嫌落網後，法官裁定4000萬元交保，並限制住居、出境和出海，但謝嫌後來潛逃到大陸，疑似在廈門、上海等地繼續經營剝皮酒店，改削台商及大陸民眾。

有「剝皮酒店教父」之稱的謝嫌，2016年4月主動向北院投案，他為請求輕判一口答應賠償177名被害人，40天內湊齊7600萬元，後來謝被判刑8年，可易科罰金864萬定讞，創下易科罰金最高紀錄。

警方發現，有一些酒店幹部組成「百利酒店」詐欺集團，在北市及新竹等地流竄，並沿用原本酒店的招牌，與大陸廈門地區的叩客機房合作，聯手繼續詐騙宅男與一些性好漁色的男子。警方清查，該集團在數個月內，至少騙了3200多人，海撈了3億多元。

警方發現，嫌犯先騙客人上門消費後，再使出美人計，要小姐假裝願意與被害人交往，再趁機以家庭狀況不佳、急需金錢度過難關等老哏，開口向被害人借錢詐財。

為了讓被害人掉落粉紅陷阱還不自知，嫌犯還會先預購各種尺寸的Ｔ恤、男用內褲、襪子等衣物，及從各大寺廟免費取得的護身符，讓小姐當成貼心禮物送給男客。警方甚至在蒐證過程中，意外聽到小姐洋洋得意地表示，自己以口紅塗抹床單，假裝是初夜，竟讓被害人信以為真感動不已，真的以為自己找到第二春。

另有一名60多歲的已婚老翁，先前已被警方破獲的剝皮酒店騙了600多萬元，沒想到，警方在該集團的被害人名單中又發現他的名字，老翁不好意思地向警方說，這次他以為找到真愛了，結果還是被騙。

警方調查，通常剝皮酒店所詐得的金錢，都是一半匯到大陸的叩客中心，一半贓款再依層級由酒店幹部、酒女、少爺分別抽成，但也曾發現有酒店控台、店長竟與大陸叩客小姐私下合謀，私自騙男客，然後再由3人平分，上演黑吃黑的劇碼，以中飽私囊、逃避集團的剝削。

剝皮酒店後來經警方持續掃蕩，加上合法酒店業者不滿嫌犯破壞遊戲規則，恐劣幣驅逐良幣，大家共同抵制下，剝皮酒店才逐漸沒落，另起爐灶改以其他方式繼續騙。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。