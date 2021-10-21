星座運勢網站「星座上上簽」分析，摩羯座、雙子座、天蠍座的女人雖然充滿魅力，但總是讓男人提心吊膽，相處起來需要繃緊神經，很難擁有放鬆的時刻，讓人又愛又恨。

▍1.摩羯座

摩羯女非常理性，就連面對愛情時也不例外，她們在曖昧時會花很長的時間觀察對方，不僅僅要考察對方的真心，還要看看對方的實力和條件是否和自己匹配，交往後也不會被愛情沖昏頭，她們不給男人犯錯的機會，只要讓她們失望一次，就再也沒有翻身的可能，所以男人在和她們相處的時候往往會感到提心吊膽，害怕一不小心就被判出局，而且完全不可能挽回。

▍2.雙子座

雙子女性格外向活潑，和誰都能聊得來，很容易跟大家打成一片，這樣開朗健談的女生很容易吸引異性的愛慕，而且她們熱愛玩樂，又不會為了戀愛改變原有生活模式，和她們交往常常要擔心她們會不會和其他異形有超乎友誼的發展，而且雙子女頭腦靈活，口才很好，性格善變，相處起來讓許多男人招架不住，上一刻還說喜歡，下一刻又突然說討厭，讓男人提心吊膽，無法放心。

▍3.天蠍座

天蠍女的防備心很強，與人相處時習慣保持一定的距離，隱藏自己的真實想法，讓男人感覺非常難進入她的內心，她們性格敏感，容易沒有安全感，和她們相處時隨時都要小心翼翼，否則很容易就會觸碰到她們的地雷。天蠍女談戀愛很專情，不過佔有慾也很強，所以可能會常常查勤，或是確認另一半身邊的人際關係，很容易讓男人感到緊張，相處起來很難放鬆。