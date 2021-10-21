大陸福建省以閩台同源之便，加強「閩台鄉建鄉創融合發展」，在福州、廈門、三明、泉州等城市都獲得極佳成果，也讓台灣建築師、文創團隊得以在福建施展才華、創造價值。

800公尺長的「我想靜徑」在龍眼樹下蜿蜒穿行，沿途有綠色水塘、大棚蔬菜、香蕉樹、芭樂園﹔蘆塘書院修舊如舊，「愛心鄉村大舞台」下，村民正悠閑地泡茶。

2019年成立的廈門市海滄區海峽城鄉發展基金會，會址就設在蘆塘社民居裡，基金會旨在搭建兩岸城鄉發展工作交流平台，推動鄉村振興、社區治理等領域的兩岸融合發展。

近年來，基金會理事長、台灣青年李佩珍率領一批來自台灣的社區營造員，活躍在海滄區鄉村振興第一線。李佩珍強調，與在地村民溝通很重要，「我們參與了，村庄就變了」，激發村民的內在動力，鼓勵參與村裡的共建共治共享。

於是，蘆塘村民林亞花捐出兩千平方米雜地，用於村裡的耕讀文化廣場建設。當村裡要修建「我想靜徑」步行，總計36戶村民自願讓出了沿途的一些邊角地。

蘆塘社的陳氏宗祠是全村文化地標。李佩珍團隊把它作為寶貴的歷史文化資源挖掘出來，打造成新時代的蘆塘書院。兒童課堂、婦女培訓、老人書畫展等各類文化活動都在這裡舉辦，喚醒了村民們對家鄉綿延近千年耕讀文化的記憶，激發愛鄉情懷和自豪感。

蘆塘社的祠堂改成書院，小學生放學後來此做作業，充分發揮書院功能。（圖/取自大陸網路）

來自台灣的社區營造員刁威淇說，基金會團隊與海滄區旗袍文化促進會合作，鼓勵婦女朋友「姐姐妹妹贊（站）起來」，在服飾表演中找回自信，活出生命的精彩。

社區營造員陳家葳在台灣擔任過專業模特，帶領二三十名蘆塘社婦女進行形體、站姿訓練。夜深了，有的婦女還在單獨訓練，十分用功。一些婦女吃驚地發現，原來自己有這麼大的潛力，經過培訓完全可以走上舞台表演。之后，她們成立了走秀隊、小鼓隊，成為活躍鄉村文化生活的一支生力軍。

30歲的余芳是2個孩子的媽媽，在李佩珍團隊重點培育下，從農村家庭婦女變身為遠近聞名的鄉村網紅——「蘆塘小芳」。她的照片和「蘆塘小芳歡迎您」幾個大字一起掛在村口，成為蘆塘社的形象代言人。

當地村民顏惠泳說，感覺台青們就像自己小孩一樣，所以經常喊他們一起過來吃飯。「我們住在村裡，與村民是鄰居，彼此擁有信任和親人般的互動。村民經常拿粽子、湯圓、餅乾、水果給我們分享。」李佩珍說。

海峽城鄉發展基金會今年將繼續在海滄區選取5個村社，包括洪塘村赤土社、一農社區下陳社等，每個村社派出2名來自台灣的社區營造員，實施「五福臨門」社區營造計劃。以閩台鄉建鄉創合作，來落實鄉村振興。