「在國外拜師學做甜點的兒子要回國繼承家裡的店了。」

某家西點店老闆滿臉笑容這麼告訴我。我不但認識老闆，也認識他的兒子，得知這件事時，我就像為自己的事一樣開心。

沒想到，幾星期後再次造訪那間店，只看到老闆一臉鬱鬱寡歡，卻沒看到應該在店裡的兒子。

「咦？令郎呢？」我這麼問，老闆才不好意思地說：「他在廚房做他自己的事啦。」說完，老闆才把兒子叫出來。兒子一出來，老闆自己卻躲到裡面去，任誰一看就知道兩人鬧僵了。

雖然這麼做或許太多管閒事，但我還是詢問老闆兒子「發生什麼事了」。原來父子倆對西點店的經營方向有不同意見，而起了衝突。兒子的想法是「為了爭取年輕女性客群，想導入最新技術，製作精緻西點，並且增加點心品項」；然而老闆卻認為「我們家的店之所以能經營這麼久，就是因為不模仿任何人，口味維持不變。跟隨流行做那些到處都有的西點，反而會讓常客無法接受。此外，製作精緻西點太耗費成本與人力，所以維持至今的品項照舊就好」，堅持不肯退讓。

我不知道誰的意見才正確，所以對西點店未來的方向無從置喙。但當老闆兒子說：「老爸比以前更頑固了，真拿他沒辦法！這是他上了年紀的關係嗎？真希望他不要那麼頑固，應該聽聽我的意見才對！」我聽完之後也告訴他：「你這麼說有點過份了，令尊白手起家創立了這間店，你應該也多聽取他的意見才行。」

我知道很多親子關係之所以出現裂痕，都是因為子女抱持強烈的偏見，認為「父母上了年紀之後，就應該要聽子女的話」的緣故。

雖然俗話說：「老來從子。」但老闆守護這間店至今也是不可否認的事實，多年來一定累積了許多經營的經驗與訣竅。光用一句「頑固」就忽略這一切，未免太過蠻橫，特別在商業上，這樣輕率的思考也確實很危險。

舉個例子，要是老闆兒子被投資者或上司說「你的計畫在執行面上有困難，太耗費成本與人力」，他一定會重新考慮吧。現在只因說這些話的人是父親，就瞬間失去冷靜的判斷力，一味認定「老爸就是頑固不靈、老古板」，真教人難以置信。

總而言之，與父母意見對立時，應該先冷靜詢問他們為什麼會有這樣的意見，盡可能經過邏輯思考後，再下判斷會比較妥當。

(本文摘自《與父母相處不內傷》/時報出版)

【作者簡介】

保坂隆

一九五二年生於日本山梨縣。精神科醫生。慶應義塾大學醫學院畢業後，進入該大學醫院精神科任職。曾前往美國加州大學留學，並任教於東海大學醫學院，也曾擔任聖路加國際醫院精神腫瘤學系主任。

現任保坂精神科診所所長、聖路加國際醫院醫學教育顧問。在行醫之餘，也出版《幸福優雅的老後》、《50歲開始，優雅過好日子：一生受用的80個老前幸福整理術，人際關係、金錢觀重整，活出完美人生》等多本著作。