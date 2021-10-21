不限銀髮族，只想記住對自己有利的事，忘記對自己不利的事，是每個人的本能。雖然這是維持精神穩定的方法之一，但如果生病時擅自解釋病情，難保病情不會繼續惡化，而失智症就是一個典型的例子。

即使醫師已診斷出「有失智的初期症狀」，依然有不少人堅持「我才不可能得那種病」。然而，這個反應正是失智症狀之一的「無法正確判斷事實」。

失智症雖然無法完全痊癒，靠服藥仍有可能維持現狀，減緩病況惡化。不過，如果沒有正確服用醫師處方的藥物，病情還是會惡化。

斥責父母或許會讓自己過意不去，為了說服他們，只好心平靜氣地說：「既然醫生都診斷出失智症了，還接受事實吧。」此外，也可以對父母說：「上了年紀任誰都可能會失智，這沒什麼好丟臉，何況也不是你的錯。」這樣的說法或許能稍微消除父母的不安，讓他們願意接受事實。

另外，失智的症狀之一就是「變得頑固」。本來上了年紀的銀髮族就會比以前更頑固，溝通時不但不能否定他們，連稍微強硬的語氣也不行，最重要的是「讓他們安心」。

以下是我朋友K的例子。某天，K的高齡母親在住家附近買東西時跌倒，導致大腿骨骨折，便住院治療。為防萬一，醫院想順便安排大腦斷層和血液檢查，卻被K的母親拒絕。K說：「檢查又不會痛，對身體也不會造成負擔，您就聽醫生說的接受檢查吧！」然而，無論怎麼說服，母親都不肯點頭。

K想不通母親拒絕的原因，於是來找我商量，我便這麼建議他：

「請你跟母親好好談一談，讓她敞開心房，這可能需要多花點時間，不過這樣才能問出真正的原因吧。假使不這麼做的話，她會愈來愈不信任醫院和家人，結果只是讓令堂受苦。」

後來，K和母親的談話中，終於明白她拒絕檢查的原因。原來，K的母親小時候曾親眼目睹父親過世前接受治療時痛苦的模樣，從此留下「醫院很可怕」的心靈創傷。

不限失智症患者，子女有時會為生病的父母擅自做出決定。但是，我們必須想想，在做這些決定之前，是否真的有考慮過父母的心情。我們經常聽說某人的高齡父母不肯好好服藥。銀髮族中雖然不乏依賴藥物的「藥物信徒」，像這樣「跟藥物保持距離」的人也不少。

對於這樣的人，首先要做的是「給予他們安心感」。先讓他們知道，市售藥物和拿醫院處方箋到藥局領的藥都很安全，可以安心服用。接著，不能只是說「好好吃藥才能把病治好」，更要具體說明「吃了這種藥，能達到什麼療效」，或是「病情能好轉到什麼程度」。此外，有些長輩可能會嘀咕「我上次有吃藥啊，可是根本沒效」。這是由於有些藥得服用一段時間才會發揮功效。

這種時候，如果只說「繼續吃下去就看得到效果了啦」，反而會讓不喜歡吃藥的人更不放心。「我問了護理師，這種藥好像至少要吃兩星期，才比較看得到效果，您就先吃兩星期試試看嘛。」告知服藥期間，或許是個好方法。

最後，對討厭看病的長輩還有一招，「聽說那位醫生評價很高喔」，或是「那位護理長好像很溫柔」，就像這樣，用醫療人員的口碑及人品，多少也能讓父母安心一些。

(本文摘自《與父母相處不內傷》/時報出版)

【作者簡介】

保坂隆

一九五二年生於日本山梨縣。精神科醫生。慶應義塾大學醫學院畢業後，進入該大學醫院精神科任職。曾前往美國加州大學留學，並任教於東海大學醫學院，也曾擔任聖路加國際醫院精神腫瘤學系主任。

現任保坂精神科診所所長、聖路加國際醫院醫學教育顧問。在行醫之餘，也出版《幸福優雅的老後》、《50歲開始，優雅過好日子：一生受用的80個老前幸福整理術，人際關係、金錢觀重整，活出完美人生》等多本著作。