想要一口潔白亮麗的牙齒，除了日常做好清潔之外，也有不少產品標榜能讓牙齒美白。不過專家指出，美白牙膏多以物理性磨擦或是化學氧化的方式，將牙齒表面的染色去除掉，因此建議美白牙膏使用不要超過6星期，以免造成牙齒敏感，同時提醒包括孕婦等5類族群，最好不要使用美白牙膏。

湯城牙醫診所李偉文醫師指出，人類的牙齒原本是象牙色，因為牙齒是由琺瑯質、象牙質、牙髓及牙骨質所構成，最外層的琺瑯質呈透明白，致使大家看見的牙色都是象牙質的色澤。換句話說，象牙質顏色較深者，齒色自然比較偏黃；相反的，琺瑯質顏色不太透明的話，在反光情形下就會顯得牙齒比較白。

●牙齒變黃發黑 生活習慣影響大

李偉文醫師指出，大多數牙齒變色是後天人為所造成，包括：

(圖/食藥署提供)

●美白牙膏使用 不要超過6星期

食藥署指出，牙膏的美白原理，主要分為物理磨擦劑或化學藥劑兩類。

常見的物理磨擦劑有碳酸鈣、磷酸氫鈣、水合矽石及氫氧化鋁等成分，是利用摩擦原理去除牙齒表面著色。

至於化學美白牙膏，則多是添加過氧化物，如：過氧化氫，藉由其氧化作用處理沉積色素，當濃度達到一定程度時，即具有良好的美白效果。但是過氧化物具有刺激性，可能造成牙釉質損傷、牙齒敏感與脆弱等不適反應。

品粹牙醫診所趙子睿醫師強調，使用美白牙膏可能會讓牙齒看起來比較乾淨，但不能真正改變牙齒的顏色。

同時要注意，長期使用此類產品會磨耗牙齒，造成牙齒表面缺損，可能併發永久性牙齒敏感。所以建議使用2-6周就可以了，如果超過6個星期還沒有效果，最好徵詢牙醫。

●孕婦等5類族群 不宜使用美白牙膏

食藥署更提醒，使用美白牙膏時，如果牙齦或口腔出現紅、腫、痛或酸蝕的敏感現象，就該停用。同時12歲以下孩童、孕婦、哺乳婦女、口腔病變及本就屬敏感性牙齒者等5類族群不宜使用。

咖啡、茶、番茄醬等酸性有色醬料，都會造成牙齒色素沉積，使用美白牙膏期間最好避免。(示意圖/Shutterstock)

專家建議，一般人若真想使用美白牙膏，在飲食上可以盡量避開下列易染色飲食：

1. 黑咖啡

2. 茶，特別是紅茶和綠茶

3. 番茄醬，醬油等酸性調味料

4. 可樂等碳酸飲料

5. 有顏色之運動飲料

6. 紅酒

除此之外，使用美白牙膏時，刷牙的力道宜輕柔，否則很容易破壞琺瑯質，美白不成反更傷牙。同時建議美白牙膏可與普通牙膏交替使用，維持良好口腔清潔，更能確保牙齒潔淨與健康。