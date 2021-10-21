日本高齡化程度全球第一，產學官民傾力推動以「預防衰弱」為主軸的長壽城市。國際間享有盛名的高齡化對策學者、日本東京大學高齡社會綜合研究機構機構長飯島勝矢提出健康長壽3要素：「營養」、「身體活動」與「社會參與」。近年更透過大規模研究證實「人際互動」對於預防衰弱著實有重要意義。

《康健》2021高齡國際趨勢論壇「精準健康，活躍長壽」特別邀請到飯島勝矢，以「邁向超高齡社會的未來預想狀態—日本的高齡社會對策」為題發表演說。以下是他的演講精彩簡述：

日本與台灣的高齡化程度持續加劇，而照顧高齡者的年輕人力日漸減少，因此增進銀髮族的健康與預防照護極為重要。

日本高齡學者飯島勝矢倡健康長壽3要素，「人際互動」預防衰弱不可忽視(圖片來源 / 飯島勝矢提供)

●日本賦予「衰弱」更豐富內涵 正向引導民眾行為

進入高齡後，臥床2週就會減少7年的肌肉量，因此多攝取蛋白質、維他命D等，並養成定期運動習慣相當重要，但社會性的要素也不能忽視。

2014年，日本老年醫學會提出衰弱（Frailty）議題，日文版的英語為Frail，值得一提的是，這個字彙被賦予更豐富的內涵，對於日本國民產生正向的鼓勵作用。相關關鍵字除了「肌少症」，還包括「中間時期」、「多面性」與「可逆性」：

．「中間時期」是指人在健康跟需要照護的中間階段，這個階段一旦被輕忽、沒有早點採取行動，那麼很快就很會掉入需要照護的區域。

．「多面性」是提醒人們身體、心理與社會猶如3個齒輪般相互咬合牽引，偏廢一個就可能因著惡性循環，使人逐漸失去獨立自主的能力。

．但所幸，衰弱是有機會逆轉的，若現在注意到老化現象，從今天、明天就開始努力，一定會看到結果的。因此「可逆性」也成為預防衰弱的關鍵字。

實現健康長壽的3大要素包括「營養」、「身體活動」與「社會參與」。值得一提的是，人際互動對於預防衰弱具重要意義。

●有運動習慣卻少人際互動 衰弱風險相對高

2019年，吉澤裕世、田中友規、飯島勝矢等人發表於《日本公眾衛生雜誌》的研究，蒐集近5萬名有自主能力的高齡者資料，展開分析。分析顯示，無運動習慣、不參加文化活動、不從事志工或社區活動的人，衰弱風險是那些有執行這3類活動者的16.4倍。

特別的發現是，人際因素似乎比運動更牽動衰老風險—沒有運動習慣、但有從事其他類活動者的衰弱風險是2.2倍，有運動習慣卻不從事其他活動的人（換言之，只運動、卻鮮少與人互動者）的衰弱風險則為6.4倍！

這並非強調運動不重要，而是強調與其一個人默默健走，不如跟其他人一起健走；除了健走，也可以一起參與其他活動。

●創造7旬長者能工作的環境 維持健康並自我實現

近年來日本產學官民傾力推動以「預防衰弱」為主軸的長壽城市，包括大規模調查研究、導入自治團體活動、與業界合作執行預防衰弱的活動等。值得分享的還有，日本法律制定「創造一個能讓70歲的年長者也可以好好工作的環境」，因此國內致力打造多樣性的工作場所與就業選擇，包含農業、課後輔導、生活支援、照護中心、保育等，相關單位製作雲端運算系統進行工作配對，讓退休長輩也可以藉由工作維持健康、取得成就感與好心情，這正是健康長壽的大趨勢。

要打造理想的高齡社會，首先要讓國民意識到這些預防工作並非他人之事，而這需要納入新的研究成果，並且提出能說服人的新想法，與此同時，還要改善社會及城市的基礎建設。若能好好地關注這些「0級預防」，就能逐漸提升銀髮族生活品質，讓社會更加接近健康長壽城市，期望與台灣一起實現那樣的未來。