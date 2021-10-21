許多女性經常有這樣的經驗，每次生理期來，就會感覺到頭暈目眩，稍微走一下路就氣喘吁吁，更別提競賽型的衝刺短跑，簡直會要了命。其實這些情況很可能是貧血所致，一旦血液中的紅血球體積太小，它所攜帶的氧氣量不足，就會影響日常生活。

●貧血非女性專利 痔瘡或腸胃道也可能導致

不過，貧血問題並非是女性的專利，部分男性也可能因為痔瘡或腸胃道出血，引起身體貧血問題，導致運動表現變差，或到KTV飆歌一唱到高音就感覺全身缺氧， 整個人昏昏沉沉的；因此，千萬別小看在血液中流動的紅血球，它對日常生活的影響，不容小覷。

●貧血問題分3種 找出原因對症下藥

血液腫瘤科醫師曾成槐表示，臨床上貧血問題主要可分為3種：

第1種：巨細胞性貧血，主要是缺乏維生素B12或葉酸所致。

第2種：正常大小細胞性貧血，通常患者多有慢性疾病，如肺結核、癌症、洗腎等。

第3種：小細胞性貧血，又可細分為缺鐵性貧血以及遺傳性地中海型貧血。

基本上，多數人貧血主因都是身體缺乏足夠的鐵質所致，也就是屬於缺鐵性貧血，也有部分患者是海洋性貧血，而地中海型貧血又分為輕度、中度及重度。

●地中海型貧血雙親皆帶原 子女容易是重度患者

地中海型貧血又稱為海洋性貧血，曾成槐說明，帶有地中海型貧血基因的人，由於正常血紅蛋白鏈（α2β2）的製造能力不足，因此，單位紅血球血紅素（MCH）較低，紅血球體積（MCV）也較小，這是一種隱性的血液遺傳疾病，是基因異常，而非基因突變。

當父母任何一方帶有某特定基因，往往下一代有機會帶有此種異常基因；若父母 兩人都有這個異常基因，孩子罹患重度地中海型貧血的機率很高，且發生嚴重貧血症狀的情況也較多，因此，若本身是帶原者，男女雙方婚前應接受檢查。

不過，曾成槐強調，地中海型貧血並非性聯遺傳，也就是無關乎男女性別，若雙親帶原，子女得到重度地中海型貧血的機率高。

●輕度貧血者不需要治療 重度貧血者需依賴輸血

若貧血是先天遺傳因素所致，也就是罹患地中海型貧血的人，想藉由食補或藥補是無法改善貧血的，除非患者同時合併有其他疾病，例如鐵質缺乏或葉酸缺乏等，否則單純地中海型貧血患者對於食補或藥補無效。

地中海型貧血患者須視症狀的嚴重程度而決定是否需積極治療。曾成槐指出，通常輕度貧血者不需要治療，只要盡量少熬夜、生活上避免粗重工作、或從事激烈跑步、喜歡到KTV飆歌者等耗氧行為，就能與疾病和平共處。

至於血紅素中度不足的地中海貧血患者，臨床上容易出現臉色蒼白、疲倦、頭暈、注意力不集中及體力不佳，但多數病患也不見得需要輸血；而重度貧血者，則需依賴輸血。

●重度地中海型貧血 補鐵會傷害心、肝、肺

要注意的是，重度地中海型貧血患者大部分每100c.c.血液中的血紅素會低至8gm 以下，以致體力及肺活量很差，嚴重影響日常生活，此時，患者可在醫師的指示下進行紅血球輸注。

但因紅血球含有鐵質，長期下來鐵質容易沉積在體內，造成器官衰竭，例如心臟的功能衰退、肝臟出現肝硬化或肝功能變差、腎功能也不好，且患者皮膚會看起來暗沉、眼白也會變黃、出現黃疸及膽結石等。

因此，長期輸血的地中海型貧血患者，需配合適當使用排鐵劑，才能降低鐵質沉積引起一連串副作用，也應該要小心避免攝取含鐵豐富的食物以及補充鐵劑，以免傷身。

●地中海型貧血是遺傳性 尚無藥物治療

至於重度地中海型貧血患者，因血液中血紅素嚴重不足，除了一般貧血症狀，可能出現紅血球溶解，更加重貧血程度。曾成槐強調，地中海型貧血是一種遺傳性紅血球生成異常，帶有此遺傳基因者會跟著自己一輩子，即使不斷製造新血球， 但新生出來的紅血球帶氧功能依然不良，目前並無藥物可治療。

●接受異體造血幹細胞移植 有機會根治

除了輸血，重度地中海型貧血患者還可接受異體的造血幹細胞移植，這也是唯一 可根治疾病的方式，造血幹細胞的來源可以是骨髓或週邊血、臍帶血；但移植手術仍有風險，曾成槐建議，重度患者才需要動手術，移植前最好跟醫師仔細討論利弊得失。