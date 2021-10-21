68歲黃姓老翁平時都很有朝氣與活力，儘管已屆退休年齡仍閒不住外出工作。某日上午外出工作時，發現左腳水腫嚴重，行走時伴有刺痛感。一開始只在家裡附近醫院就診拿藥，漸有好轉後也無多加注意，直到某天晚上左下肢發生劇烈疼痛，驚覺大事不妙，懷疑是不是前天吃了海鮮大餐，結果痛風找上自己，便緊急到醫院掛急診，經醫師檢查後發現老翁疼痛狀況並不是痛風，而是晚期攝護腺癌骨轉移，陪同的家人們聽聞後也都震驚萬分！

●沈默的癌症 三成攝護腺癌患者發現時已是中晚期

中國醫藥大學附設醫院泌尿外科主任黃志平醫師表示，攝護腺癌是一個安靜的癌症，在初期及中期幾乎沒有症狀，少數人則會出現解尿困難的情況，因此在台灣大約有三成的病患，來到診間都已經是末期，癌細胞都已經轉移至骨頭、淋巴、肺、肝，其中又以骨轉移最為常見，因此病患通常都是因為骨頭疼痛來醫院求診。

黃志平醫師補充，臨床上攝護腺癌骨轉移的患者，常常會經由骨科轉介至泌尿科，病患會以為自己是坐骨神經疼痛，醫師也提醒，兩者的差別在於，坐骨神經疼痛可能會對全身都有影響，會出現手麻或腳麻的狀況，但攝護腺癌骨轉移多半都是局部性疼痛。

●攝護腺癌複合式治療 維持患者生活品質

黃志平醫師說明，目前攝護腺癌的診斷方式為，抽血檢測攝護腺PSA指數，或是肛門指診，直接觸摸攝護腺是否有異常的硬塊，若攝護腺PSA指數大於4以及肛門指診有摸到硬塊的話，就會進一步安排取出攝護腺的切片，能夠更準確的判斷是否為攝護腺癌。

黃志平醫師進一步說明，攝護腺癌若早期發現的話，其實有高機會透過局部性治療，來根除攝護腺癌細胞，但假如癌細胞已發生轉移，就一定要接受全身性的荷爾蒙治療，倘若荷爾蒙治療無效，則可以使用細胞治療及放射治療。

但要是患者發生的是多發性骨轉移，並伴有難以忍受的骨頭疼痛時，建議搭配健保給付的新型放射性同位素治療，利用安全又短距離的輻射線，鎖定骨頭中的癌細胞，在不傷及其他器官的前提下，精準治療轉移骨頭的癌細胞，降低患者骨頭疼痛感，提升後續治療與日常生活品質。

●疼痛症狀可能不是老毛病 主動諮詢醫師及早診斷治療

黃志平醫師提醒，50歲以上男性應定期檢查PSA指數，若有攝護腺癌家族病史者，則建議在40歲後定期檢查PSA；另外，若發現骨頭疼痛，或是持續性的疼痛、坐立難安，建議可主動諮詢泌尿科醫師，及早發現及早治療。