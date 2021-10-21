立法院副院長蔡其昌對參選與否仍不鬆口。（盧金足攝）

立委何欣純挾第一高票人氣，鴨子划水深耕基層（盧金足攝）

前交通部長林佳龍下一步，有無參選台中市長計畫，備受矚目。（盧金足攝）

立委張廖萬堅一路從基層耕耘，關注教育、親子、運動等議題。（盧金足攝）

立委高虹安（左）、台北市副市長蔡炳坤，為民眾黨參選台中市長的熱門人選。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕上任近3年，重大建設陸續啟動、完工，改善空汙、防疫、反萊豬等議題獲肯定，民調擠進前段班，民進黨熱門人選包括蔡其昌、林佳龍、何欣純、張廖萬堅等人，民眾黨除蔡炳坤，高虹安也被點名，綠白最後若推出何欣純、高虹安，台中市將出現3個女人的戰爭。

盧秀燕「媽媽市長」形象深植人心，身段柔軟，但防疫把關與反萊豬則展現鐵娘子態度，強調「開不了工的要開工，完不了工的要完工」，恢復老人健保補助，公托公幼倍增，施政穩扎穩打，連任之路不敢大意，當前社會氛圍雖不利民進黨，也要提出更多施政成績單，減少延續前朝「割稻尾」的批評。

台中市長一役不啻是民進黨「艱困選區」，立法院副院長蔡其昌下屆市長人選原本是綠營共識，多年經營海線，但原市區知名度待提升，勝算未十拿九穩，至今未鬆口。

勇奪本屆立委選戰全國第一高票的何欣純，基層實力不容小覷，活動力強，低調以鴨子划水從大里往市區前進，被視為與盧一搏熱門人選。

前交通部長林佳龍因太魯閣號事件下台，仍積極經營台中，從創辦的光合基金會展開關懷之旅，綠營內部認為林參選可能性不高，林也表示主觀上沒有準備，「成功不必在我」，基層「龍粉」還盼他再戰。

民進黨市長人選中，立委黃國書與張廖萬堅呼聲頗高，但黃國書遭爆學生時代曾任情治單位線民，宣布退出民進黨，參選機會破滅，張廖萬堅則幾乎5天一會勘，3天一考察，持續「準備中」，也被各方看好。

競逐市長寶座，民眾黨不缺席，以母雞帶小雞搶市議員席次，為台北市長柯文哲2024鞏固政治資源，台北市副市長蔡炳坤與台中有淵源，也傳回南投參選，柯P若點將高虹安，可能出現盧秀燕、何欣純、高虹安「三腳督」搶女力當家。

「挑戰盧秀燕，不會很難」，民進黨台中市黨部主委李天生認為，民進黨人選未出爐，盧民調才一枝獨秀，建設原地踏地，空汙仍是選舉重要議題，選民會檢驗是否「市長換人，空氣換新」。

國民黨台中市黨部主委林敏霖說，從捷運綠線通車，國際會展中心、綠美圖開工，巨蛋將於明年動工，延宕多年大智路打通縫合台中火車站前後站，盧的建設讓民眾很有感，政績就是最好民調。