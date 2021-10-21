肇事的勞斯萊斯已被拖吊保管。（胡欣男攝）

台北市林森北路、民生東路口20日晚間10時許發生嚴重車禍，23歲周姓男子騎乘機車，疑似高速撞上64歲廖姓男子駕駛的白色勞斯萊斯豪華轎車，因撞擊力道強，騎士彈飛到轎車擋風玻璃上再重摔落地，血胸昏迷，機車也因此起火燃燒，警消趕往滅火，機車燒到只剩支架。

據了解，受傷的機車騎士，是警政署警政委員周幼偉的兒子，送醫時一度昏迷指數僅剩3，但經急救凌晨已恢復至9。周幼偉與妻子也接獲消息，在醫院了解急救狀況。

初步調查，勞斯萊斯駕駛無酒駕。周姓男子騎車沿民生東路往西，行駛至林森北路違規左轉向南時，與沿民生東路西往東的勞斯萊斯發生碰撞，周彈飛墜地，機車隨即起火，目前火勢已撲滅。

由於該路口並不大，究竟是如何肇事，導致機車油箱破裂、漏油起火，連勞斯萊斯的車頭水箱罩也半毀，警方正調閱監視器釐清原因。

另據了解，肇事的廖姓男子在新北市經營環保公司，是土方大亨，發生車禍的白色勞斯萊斯，疑為新車要價新台幣1800多萬的「魅影」。廖深夜做完筆錄後，已在友人陪同下離開警局，對肇事經過不願多談，全案警方將函送地檢署偵辦。