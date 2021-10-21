這周各大科技品牌都陸續舉行秋季發表會，而昨晚（20日）終於來到了三星的Galaxy Unpacked Part 2，不僅宣布即將推出全新為Galaxy Z Flip 3摺疊旗艦機所打造的客製化版本「Bespoke Edition」，同時也推出了Bespoke Studio，連Galaxy Watch4也能自訂顏色及款式，還帶來了與法國品牌Maison Kitsuné的聯名全新系列。

全新的Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition，共有49組配色供讓消費者自行選擇，在面板上就有藍、黃、粉、白、黑 5款顏色選擇，再搭配黑或銀色的轉軸設計。（三星Newsroom）

三星全新為Galaxy Z Flip 3「Bespoke Edition」，即日起將於韓國、美國、英國、德國、法國、加拿大及澳洲上市，定價1099美金（台幣約3萬640元），目前台灣暫未有Bespoke Edition的上市消息。（三星Newsroom）

全新的Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition，為三星全新打造的客製化Galaxy Z Flip 3版本，從機身正背面的面板，到中間的轉軸，共有49組配色供讓消費者自行選擇，在面板上就有藍、黃、粉、白、黑 5款顏色選擇，再搭配黑或銀色的轉軸設計，即能打造專屬於個人的Galaxy Z Flip 3，而且就連內建的桌布及主題也可隨著顏色去變化。而三星也了解到消費者對於風格及品味都有著不斷改變的可能，因此更推出了Bespoke Upgrade Care，讓使用者能夠隨時更改機身面板的配色。

在Bespoke Studio中，Galaxy Watch4也能自行訂制專屬款式，包括錶身的款式、顏色、尺寸及錶帶等。（翻攝直播畫面）

在Bespoke Studio中，Galaxy Watch4也能自行訂制專屬款式，包括錶身的款式、顏色、尺寸及錶帶等。（翻攝直播畫面）

另外三星同時也推出了Bespoke Studio，消費者可自行訂制Galaxy Watch4系列，包括錶身的款式、顏色、尺寸及錶帶，都能自己一一作搭配，同時還能透過軟體更新去打造個人化的錶面、自定敏感度的跌倒偵測，以及全新的「敲敲」手腕的動作，以啟動最常用及最愛的APP與功能。全新的Galaxy Z Flip 3及Galaxy Watch4 Bespoke Edition，即日起將於韓國、美國、英國、德國、法國、加拿大及澳洲上市，定價1099美金（台幣約3萬640元），目前台灣暫未有Bespoke Edition的上市消息。