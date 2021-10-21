華研國際近來開始推動大型公開新人徵選計劃「ZZ世代練習生徵選」，已選出多位才華洋溢的年輕世代成為培訓練習生。今年8月再推出第二期徵選活動，第一階段網路報名共收到千件投稿，更吸引到來自香港、星馬、泰國、印尼、日本、菲律賓等世界各地的報名者。

華研旗下藝人F.I.R.飛兒樂團、閻奕格、李友廷、木木（林葦妮）也特地以學長學姊之姿參與評選，認真給予建議，希望能為未來的華研練習生們加油，一向在舞台上相當有自己表演風格的李友廷，看到各種風格類型的表演影片後表示：「很羨慕那種看起來不會緊張的人，感覺好自在，我大學的時候也曾經去錄音室試唱過，但是卻被踢回來。」

李友廷聽到唱得很好的報名者，他也不吝嗇讚美，更非常誠摯地給予建議：「現在分眾太細，若沒有做出自己的特色，很容易被洗掉。最好幕前幕後的東西都能會一點，才能夠維持住自己的原汁原味。」身為資深製作人的F.I.R.飛兒樂團團長陳建寧也補充說：「個人的風格魅力如果能與現今的市場喜好接軌，會比較吃香。」鼓勵大家多展現個人特色。而來稿的選手中，也不乏各大校園比賽好手，讓建寧老師回想起當初阿沁也是從校園比賽出身，自己也同樣身為評審，令他直呼親切。