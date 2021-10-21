三星全新Galaxy Watch4 Maison Kitsuné限量版，定價399.99美金（台幣約1萬1150元），台灣目前未有上市消息。（三星Newsroom）

三星全新Galaxy Buds2 Maison Kitsuné限量版，特別擁有全新設計的小狐狸Logo搭配Stardust Gray星塵灰色的皮套，另外還有由Maison Kitsuné的音樂品牌Kitsuné Musique，特地創建了專屬的播放清單。（三星Newsroom）

三星全新Galaxy Watch4 Maison Kitsuné限量版，擁有Moonrock Beige月亮米白色錶帶，以及Stardust Gray星塵灰色搭配Maison Kitsuné字樣的錶帶。（三星Newsroom）

在昨晚（20日）的三星Galaxy Unpacked Part 2中，三星再度公布攜手知名品牌推出聯名系列，此次就與連GD都愛的法國品牌Maison Kitsuné合作，帶來了2款全新的聯名系列，包括Galaxy Watch4 Maison Kitsuné限量版，以及Galaxy Buds2 Maison Kitsuné限量版，把品牌標誌性的小狐狸融入到Galaxy穿戴裝置當中，更打造了精緻的 「Moonrock Beige」為新色調，就像小狐狸穿越銀河的概念一般，在Galaxy Watch4中從包裝、錶帶到充電線，甚至錶面的UI都能看到小狐狸的踪影，更擁有Moonrock Beige月亮米白色錶帶，以及Stardust Gray星塵灰色搭配Maison Kitsuné字樣的錶帶，還有專屬的健身錶面，定價399.99美金（台幣約1萬1150元）。

三星全新Galaxy Buds2 Maison Kitsuné限量版，定價249.99美金（台幣約6970元），台灣目前未有上市消息。（三星Newsroom）

三星全新Galaxy Buds2 Maison Kitsuné限量版，特別擁有全新設計的小狐狸Logo搭配Stardust Gray星塵灰色的皮套，另外還有由Maison Kitsuné的音樂品牌Kitsuné Musique，特地創建了專屬的播放清單。（三星Newsroom）

三星全新Galaxy Buds2 Maison Kitsuné限量版充電盒。（三星Newsroom）

三星全新Galaxy Buds2 Maison Kitsuné限量版，在耳機機身上以一邊為小狐狸的頭、一邊為小狐狸的尾巴作設計。（三星Newsroom）

另外在Galaxy Buds2中同樣採用了「Moonrock Beige」為主色調，更擁有全新設計的小狐狸Logo搭配Stardust Gray星塵灰色的皮套，在耳機機身上更以一邊為小狐狸的頭、一邊為小狐狸的尾巴作設計，另外還有由Maison Kitsuné的音樂品牌Kitsuné Musique，特地創建了專屬的播放清單，定價249.99美金（台幣約6970元）。另外使用者還能透過Maison Kitsuné聯名系列包裝盒中的NFC卡，來直接感應安裝專屬的Maison Kitsuné手機主題；即日起已於特定市場中開放限量預購，台灣目前未有上市消息。

三星Galaxy Unpacked Part 2（1）：Galaxy Z Flip 3、Galaxy Watch4推出客製化「Bespoke Edition」

三星Galaxy Unpacked Part 2（2）：三星Galaxy Watch4、Galaxy Buds2推出Maison Kitsuné小狐狸限量聯名款