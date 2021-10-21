在昨晚（20日）的三星Galaxy Unpacked Part 2中，三星再度公布攜手知名品牌推出聯名系列，此次就與連GD都愛的法國品牌Maison Kitsuné合作，帶來了2款全新的聯名系列，包括Galaxy Watch4 Maison Kitsuné限量版，以及Galaxy Buds2 Maison Kitsuné限量版，把品牌標誌性的小狐狸融入到Galaxy穿戴裝置當中，更打造了精緻的 「Moonrock Beige」為新色調，就像小狐狸穿越銀河的概念一般，在Galaxy Watch4中從包裝、錶帶到充電線，甚至錶面的UI都能看到小狐狸的踪影，更擁有Moonrock Beige月亮米白色錶帶，以及Stardust Gray星塵灰色搭配Maison Kitsuné字樣的錶帶，還有專屬的健身錶面，定價399.99美金（台幣約1萬1150元）。
另外在Galaxy Buds2中同樣採用了「Moonrock Beige」為主色調，更擁有全新設計的小狐狸Logo搭配Stardust Gray星塵灰色的皮套，在耳機機身上更以一邊為小狐狸的頭、一邊為小狐狸的尾巴作設計，另外還有由Maison Kitsuné的音樂品牌Kitsuné Musique，特地創建了專屬的播放清單，定價249.99美金（台幣約6970元）。另外使用者還能透過Maison Kitsuné聯名系列包裝盒中的NFC卡，來直接感應安裝專屬的Maison Kitsuné手機主題；即日起已於特定市場中開放限量預購，台灣目前未有上市消息。
三星Galaxy Unpacked Part 2（1）：Galaxy Z Flip 3、Galaxy Watch4推出客製化「Bespoke Edition」
三星Galaxy Unpacked Part 2（2）：三星Galaxy Watch4、Galaxy Buds2推出Maison Kitsuné小狐狸限量聯名款
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