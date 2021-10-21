投資人關注優於預期的美國企業第3季財報，美國股市3大指數大多收紅。

道瓊工業指數攀升152.03點或0.43%，以35609.34點作收。

標準普爾指數上揚16.56點或0.37%，收在4536.19點。

科技股那斯達克指數下跌7.41點或0.05%，收15121.68點。

費城半導體指數下挫7.23點或0.21%，收3374.22點。（譯者：陳正健）1101021

1分鐘讀財經》美台超級財報周啟動 收復萬七就靠這一關鍵
台灣權王－電動車點火 美琪瑪康普出頭天
#點或 #21 #收紅 #美企財報 #緩解