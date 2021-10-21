美企財報告緩解擔憂 美股多收紅 道瓊上漲152點 05:302021/10/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美企財報告緩解擔憂 美股多收紅。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人關注優於預期的美國企業第3季財報，美國股市3大指數大多收紅。 道瓊工業指數攀升152.03點或0.43%，以35609.34點作收。 標準普爾指數上揚16.56點或0.37%，收在4536.19點。 科技股那斯達克指數下跌7.41點或0.05%，收15121.68點。 費城半導體指數下挫7.23點或0.21%，收3374.22點。（譯者：陳正健）1101021 1分鐘讀財經》美台超級財報周啟動 收復萬七就靠這一關鍵 台灣權王－電動車點火 美琪瑪康普出頭天 #點或 #21 #收紅 #美企財報 #緩解 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美科技股報喜台股來電 04:102021/10/20 財經要聞 《韓股》機構投資人落跑 韓股翻黑 16:162021/10/20 財經 溫碧霞零下8度美露肩喊「我不冷」後台一張照讓網心疼了 20:302021/10/20 娛樂 《國際金融》企業財報優劣互見 歐股照樣漲 10:022021/10/20 財經 《港股》恆指走高 馬雲現身歐洲帶動阿里飆漲 11:102021/10/20 財經 股價指數期貨贏家專欄－美道瓊指數 中性偏多看待 04:102021/10/20 證券．權證 美股財報周 科技股表現可期 13:312021/10/20 財經 《晨間解盤》雙腳結構穩 回升一步步來(倫元投顧提供) 07:462021/10/20 財經 14檔財報績優 搶鏡 04:102021/10/20 證券．權證 美歐台實力佳 Q4布局採定期定額策略 14:412021/10/20 財經 中國8月大賣美債213億美元 04:102021/10/20 全球財經 國際熱門新聞 搭上地獄列車 女子在火車上遭到強暴 乘客忙錄影無人相助 - 國際 以港為戒 美準駐中大使不信中國會履行台灣承諾 籲助台自我防衛 - 國際 - 中央社 中國試射極音速飛彈 拜登感到憂心 - 國際 - 中央社 陸俄艦隊穿越津輕海峽 日本反應為何這麼大？ - 國際 被點名成「阿富汗第二」 這國防長大怒反嗆 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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