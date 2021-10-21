美國駐中大使提名人勃恩斯今天表示，中國幾十年來軍事、經濟及科技能力雖大幅成長，但外界不應誇大北京實力，也不該小看美國。他未來將聯合盟友抑制中國，證明「東升西降」絕非事實。

擁有豐富外交資歷、前國務次卿勃恩斯（Nicholas Burns）今天應邀出席國會人事聽證會，向參議院外委會成員說明他在各項中國議題上立場。

勃恩斯開場就在證詞中指出，中國是美國21世紀最大地緣政治考驗，北京試圖成為印太區域最強大軍事、經濟與政治勢力，美國必須與盟友站在一起，維繫自由開放印太。

勃恩斯遵循總統拜登（Joe Biden）政府一貫立場，承諾會在應該競爭時與中國競爭，例如在新興科技領域；在符合美國利益時與中國合作，例如在氣候變遷、去核化領域；並在必要時挑戰中國，例如北京違反美國價值利益、威脅美國或其盟友之時。

勃恩斯也承諾，會針對北京未遵循貿易投資規範向其究責，包括竊取智慧財產權、補貼作為、貨物傾銷與不公平勞工措施等。面對中國在新疆、西藏與香港等地壓迫作為，他不會靜默不語，會直接與北京當局對話。

為降低美中發生「意外爭端」危險，勃恩斯認為雙方要有溝通管道。他建議美國國會兩黨議員都能訪問中國，親自向北京傳達關切，最重要的是拜登能與中國領導人有直接對話。

中國對外宣稱世界局勢「東升西降」，但勃恩斯強調，他對美國有信心，相信美國若聯合盟友夥伴，將能證明中國說法是錯的。

勃恩斯表示，中國並非如希臘神祇一樣萬能（not an Olympian power），北京雖有許多長處，但也面臨嚴峻人口、經濟與政治挑戰。他說，雖沒人能否認中國在過去30至40年間，軍事、科技、經濟與政治能力皆大幅成長，「但我們不該誇大這份力量」。

他強調：「我們不應誇大中國實力或低估美國，我們需要的是自信，美國是個強大國家，我認為我們自身價值是對中戰略中最強大的一環。」

談到美國優勢，勃恩斯指出，美中之間不同之處，在於美國與日本、澳洲與南韓等多國組成聯盟；他感覺歐洲也逐漸意識到中國威脅，不只是對歐洲，還有對美國與印太盟友的威脅。與盟友共同行動是美國能做的最重要的事。

北京冬季奧運即將在2月登場，許多人權團體與人士誓言抵制，美國目前尚未決定立場。有參議員詢問勃恩斯，美國能如何避免中國利用冬奧洗白形象。

勃恩斯表示，美方當然想確保美國與他國參賽選手能夠與媒體接觸，說他們想說的話，因為他們是來自民主國家。他說：「我希望也相信國際奧林匹克委員會（IOC）會讓（選手）有辦法這麼做。」

至於他怎麼看COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情源頭目前仍不明，勃恩斯直接了當指出，問題就出在中國。他表示，疫情爆發初期，中國對自己人民與全世界隱瞞資訊長達1個月之久，「他們應受到批評」。

勃恩斯不滿地說，中國一直阻擋疫源調查，近日也拒絕與世界衛生組織（WHO）新成立專家小組合作，回答外界的疑問。勃恩斯不願為任何疫情起源理論背書，但強調外界應催促中國出來解釋清楚。

勃恩斯現年65歲，他早在1980年代就踏入美國外交圈，資歷相當豐富，擔任過多項要職，包括主管政治事務的國務次卿、美國駐北大西洋公約組織（NATO）與駐希臘大使，以及美國國務院發言人。

白宮先前指出，勃恩斯在擔任國務次卿期間，曾與中國在多項議題上共事，包括對伊朗制裁、北韓與美國印太政策等。參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）今天也表示，勃恩斯對美中關係有深刻了解，過去30多年來他曾多次訪問中國，1997年也親自見證香港主權移交。

參議院外委會今天召開聽證會後，會擇日就勃恩斯提名案進行表決。通過後則會送交參議院全院審理，獲過半數參議員支持即算過關。（編輯：陳正健）1101021