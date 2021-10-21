房產市況大好，張太太想賣屋卻遇上傳聞中的「社區暗黑手段」，氣得向CTWANT投訴，「我委託仲介陸續帶了4~5組客戶，可能總幹事眼紅，汙衊說仲介太吵，影響住戶安寧，硬是把我委託的仲介封殺。」她氣急敗壞地說，「社區總幹事（經理）利用職權，在社區私做仲介。」

張太太的房子位在北市中山區，是一座知名小坪數豪宅社區，所有權人大多是置產投資，房屋多出租或空置。記者實際詢問第一線房仲皆坦言，「想進入社區買賣房屋，除了要先被清潔費扒一層皮（通常酌收100~2000元不等，依管委會規定），往往還要買飲料和物管打好關係、成交紅包早已是不用多言的『潛規則』。」

「總幹事就像是社區大總管，利用職務本身對住戶的了解，一手把持社區買賣與租賃服務，主動告知住戶能幫忙託售並議佣金，並且阻擋外來的仲介帶看房子。已經有其他住戶提醒我，總幹事會假借很多藉口把買家攔截，想要自己交易。」張太太投訴，也反映了其他住戶的心聲。

民眾投訴，自家總幹事就像社區大總管，仲介想帶看都要看他臉色，還會把買家攔截，想要自己交易賺佣金。（圖／報系資料庫）（示意圖）

東龍不動產資深經理陳泰源表示，「有些管理員，會主動要求抽成。如果不答應，他們就會刁難；如果答應，他們還會幫忙銷售、說好話。」由於每個社區規定不同，例如健身房要不要額外付費、機車格是否免費、垃圾是否要用專用垃圾袋等，房仲多不知，「因此唯有打理好（與總幹事或物管人員）關係，他們才會熱心幫腔解惑，否則擺臭臉或講壞話，讓買方有不好印象，都會影響成交意願。」

另一位仲介也分享親身經歷，「有次找不到屋主，管理員說『我可以幫忙聯繫，但若成，要給紅包』，結果真的成交，我給了2萬元紅包，卻被嫌少，管理員認為這樁交易上看6000萬，房仲至少賺100萬元，但管理員只是打了通電話啊！」當初又沒說好紅包價，最後兩方都不滿意。

「主動要求紅包的，有時是管理員，有時是總幹事，以前比較嚴重，現在10個裡有3個會要求潛規則合作，另外7個比較不敢。」一位資深仲介告訴記者，「這種情況最常發生在缺乏制度、在社區工作時間比住戶還久的萬年管理員身上，甚至交易住戶個資，現在物管多半有監控、受訓及規約，若有秘書、管理員、總幹事等多人一起共事，就比較不會發生。」

住宅消保會創會理事長吳翃毅表示，曾碰到房仲帶看繳清潔費，錢卻落入總幹事口袋，投訴管委會卻包庇總幹事，因而來諮詢的案件，通常會請屋主至各縣市府主管機關，如北市建管處、新北工務局等發函柔性勸導，嚴重者可開罰。（圖／住宅消保會提供）

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，過去曾有案例有管理員或總幹事協助住戶帶看甚至仲介房屋成交，不過由於沒有不動產經紀人執照，所以違反不動產經紀業管理條例32條，被處10~30萬以下罰緩，最重會被處1年以下有期徒刑。

張旭嵐表示，社區管理員或總幹事是管理社區秩序的重要角色，多數也都循規蹈矩，不少深耕經營特定社區的房仲，為釋出善意多請喝飲料，實務上也偶有聽聞要索取中人費，已算遊走在法律邊緣。另一位房仲資深經理也提醒，若要包紅包也不宜多包，否則會讓管理員把仲介買賣變成主業，對社區住戶、房仲及當事人來說都不是好事。

除了總幹事兼差當地下仲介，張太太還投訴，有鄰居反映待租待售、無人居住的房子，偶有被入侵的跡象，由於櫃台有放磁釦、鑰匙，懷疑是物管人員私闖民宅躲起來休息。為何管委會不請物管公司撤換相關人員？張太太無奈搖搖頭表示，「有社區委員包庇、袒護，要求物管公司不能換，就等下一屆改選。」看似一樁總幹事行為走鐘的投訴，後面牽扯管委會的派系角力。

更多 CTWANT 報導