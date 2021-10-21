大樓逐漸取代公寓的居住型態，社區管理變得更加複雜，CTWANT接獲讀者吳小姐投訴，「我的社區，不到一年已換了4位總幹事」「有的考了證照不會用電腦，有的無法應付智慧社區的工作需求，考照標準要檢討，整個產業都需要再升級！」

據公寓大廈管理條例第46條規定，公寓大廈事務管理人員（總幹事）必須領有中央主管機關核發認可證，才能受僱或受任執行公寓大廈一般事務管理服務。「這張執照很好考，考照前須上課4天，費用約6000元，保證考得過。」一位物管人員說。目前全台擁有事務管理服務人（總幹事）執照人數約10萬人。

受疫情影響，這兩年很多領隊導遊接不到工作，紛紛轉往考大樓總幹事，報考率成長3成，希望能趕快找到新的收入來源。不過這樣沒有完整培訓、快速就職的情況，對接受服務的社區住戶而言是相當無奈。

吳小姐住在一棟百人以下的新社區，「現在社區都號稱科技管理，任何系統、APP的背後，都還是需要人為操作、登錄，但拿到證照的總幹事，卻沒有電腦相關技能的培訓與考核，要如何應付智慧社區的工作需求？」他向媒體抱怨，整個考照制度都該重新檢討。

保全、物管人員侵占住戶管理費、財產時有耳聞，金額、損失小，多半賠錢了事，金額大的才會提起刑事訴訟。（圖／報系資料庫）

「管委會去年底成立後，第一位總幹事因偷錢被抓而離職，物管公司又派了一位老伯伯，人很客氣也很NICE，但專業職能真的不行。伯伯拒絕用電腦報帳，堅持手寫，社區門禁搞到失效。」吳小姐好氣又好笑地說。

「有了前兩次經驗，管委會要親自面試，物管公司找了3人，A、B直言不會電腦，C說會，不會可以學。」吳小姐說，C上班第一天也把機電系統搞壞，後來也發現電腦技能跟不上，不到一個月自動閃離。

「物業公司派給社區的總幹事缺乏專業技能，財報、報價不會寫，公文不會發，他們開玩笑說是來養老的，上個課就可以考照，完全沒有專業職能。」吳小姐和社區的住戶們非常無奈，還好3個月前來的第4位總幹事，電腦技能無虞，個性實在又負責，颱風天過後會主動巡視社區。

凡社區大小事物管人員都要了解，僅能靠有品質的物業公司為員工培訓加強專業知識，但小規模的物管公司有缺人時就上網徵人、再派遣到社區，往往專業度不足，管委會只能一再請物業公司換人。（圖／台灣國際物業臉書）

除了電腦技能不足，一位黃太太也透露，總幹事侵占公款的案例也不少，「我住在中和某百人以上大社區，周邊很多社區都有總幹事偷錢的情況。」黃太太的妹妹住在竹北豪宅，總幹事半年換了3個，但她不否認有些是住戶主觀喜好，與技能無關。

吳小姐並非要投訴，而是想強調「（總幹事）有執照不代表有技能」，內政部及培訓考核單位應重新檢討考照制度是否有漏洞，以及符合現代趨勢和社區需求，以免被笑稱「證照是雞腿換來的」。「否則被撤換掉的總幹事也只是跳到下個社區，沒有辦法解決住戶的問題。」黃太太支持健全總幹事培訓制度。

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